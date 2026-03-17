En los últimos años, adquirir boletos para conciertos en México se ha convertido en un proceso cada vez más complicado. Lo que antes era una competencia entre seguidores, hoy enfrenta a los usuarios con sistemas automatizados capaces de acaparar entradas en cuestión de segundos. De acuerdo con un informe reciente de la firma de ciberseguridad Imperva, el 86.5 por ciento del tráfico en sitios de venta de boletos proviene de bots, lo que explica por qué las localidades suelen agotarse casi de inmediato.

Estos programas no solo saturan las plataformas, sino que compran boletos antes de que un usuario común pueda siquiera cargar la página, para después revenderlos en otros mercados. Ante este contexto, surge una propuesta tecnológica que busca equilibrar la situación y limitar la participación de estos sistemas.

La iniciativa fue puesta a prueba en México para la próxima presentación de Ricardo Arjona, donde se implementó una preventa calificada como “solo para humanos”. Este esquema es resultado de la colaboración entre la plataforma Mundo Arjona, la red de identidad World y la Agencia Followers, con el propósito de asegurar que las entradas lleguen directamente a personas reales.

La solución planteada se basa en un sistema de verificación conocido como “prueba de humanidad”, desarrollado a partir de World ID. A diferencia de los métodos tradicionales como los captchas (que actualmente pueden ser resueltos por sistemas de Inteligencia Artificial), este mecanismo funciona como un identificador digital que confirma que el usuario es único, sin requerir que proporcione datos personales.

INFORMADOR/ARCHIVO

Qué es el World ID

En términos prácticos, World ID actúa como una especie de pasaporte digital. Su principal característica es que valida la identidad del comprador de manera anónima, lo que permite proteger la privacidad al no compartir información como nombre o correo electrónico con las plataformas de venta.

“Con World ID, estamos devolviendo a las personas la oportunidad de acceder primero, sin bots, a esta esperada gira mundial haciendo que la experiencia de comprar un boleto vuelva a sentirse auténtica”, señaló Nicolas Fernández, CEO de Be Smart Mobile. En la misma línea, Martin Mazza, Gerente Regional de Latinoamérica en Tools for Humanity, explicó que esta propuesta, ya utilizada en otros países de la región durante la gira “Lo que el seco no dijo”, busca "redefinir la confianza en línea y crear experiencias más humanas en el entretenimiento".

Para quienes deseen asistir al concierto programado el 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Banorte, será necesario completar un proceso previo de validación. La preventa que comenzó ayer lunes 16 de marzo de 2026, pide que los usuarios cuenten con un World ID verificado dentro de los 30 días anteriores. Después, debes ingresar a la aplicación oficial de World, ubicar la oferta correspondiente y solicitar un código único que permitirá la compra de hasta dos boletos por persona, lo que busca evitar el acaparamiento.

Detrás de este proyecto se encuentra una figura clave en el desarrollo tecnológico reciente. Resulta llamativo que esta solución surja de Sam Altman, conocido a nivel global por ser cofundador de OpenAI y creador de ChatGPT. Además, es el impulsor de World, anteriormente llamado Worldcoin, una red global enfocada en la identidad digital.

Con información de World ID and proof of personhood y https://world.org/es-la/mundoarjona

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