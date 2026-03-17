Martes, 17 de Marzo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Socias por accidente”

Los aficionados al cine mexicano ya pueden disfrutar de la película Socias por accidente en las salas de cine

Por: Xochitl Martínez

"Socias por accidente" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La comedia mexicana Socias por accidente protagonizada por Angelique Boyer y Bárbara de Regil ya se encuentra en las salas de cine tapatías.

Socias por accidente. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La historia narra la historia de Alexa, una elegante relacionista pública, y Regina, una entrenadora de carácter fuerte y espíritu independiente, quienes llevan vidas completamente opuestas hasta que un mismo hombre entra en su vida.

Socias por accidente. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Tras una coincidencia inesperada, ambas descubren que fueron engañadas por la misma persona y que sus caminos están entrelazados más de lo que imaginaban.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "El testimonio de Ann Lee"

Socias por accidente. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Obligadas a unir fuerzas, Alexa y Regina pasarán de la desconfianza a una alianza improbable que pondrá a prueba sus diferencias, sus decisiones y su idea de lo que significa apoyarse entre mujeres.

Socias por accidente

De Ihtzi Hurtado.

Con Angelique Boyer, Bárbara de Regil, Diego Klein, Laura Flores, Gabriela Platas, Issabela Camil, Elena Pérez.

México, 2026.

XM

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