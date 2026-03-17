La comedia mexicana Socias por accidente protagonizada por Angelique Boyer y Bárbara de Regil ya se encuentra en las salas de cine tapatías.La historia narra la historia de Alexa, una elegante relacionista pública, y Regina, una entrenadora de carácter fuerte y espíritu independiente, quienes llevan vidas completamente opuestas hasta que un mismo hombre entra en su vida.Tras una coincidencia inesperada, ambas descubren que fueron engañadas por la misma persona y que sus caminos están entrelazados más de lo que imaginaban.Obligadas a unir fuerzas, Alexa y Regina pasarán de la desconfianza a una alianza improbable que pondrá a prueba sus diferencias, sus decisiones y su idea de lo que significa apoyarse entre mujeres.De Ihtzi Hurtado.Con Angelique Boyer, Bárbara de Regil, Diego Klein, Laura Flores, Gabriela Platas, Issabela Camil, Elena Pérez.México, 2026.XM