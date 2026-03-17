HBO Max: La lista completa de estrenos del 17 al 20 de marzo

Marzo continúa cargado con los mejores estrenos que llegan a la plataforma de HBO Max, pues del 17 al 20 de este mes, el gran catálogo del streaming está listo para recibir historias únicas, que prometen atraparte desde el primer minuto.

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Estrenos de la semana en HBO Max

19 de marzo- Máxima (temporada 2).

La plataforma HBO Max estrenará el próximo 19 de marzo la segunda temporada de Máxima, que retoma la historia de Máxima Zorreguieta, la argentina que conquistó un lugar en la realeza europea.

Tras el éxito de su primera entrega, los nuevos episodios profundizan en los desafíos personales, políticos y mediáticos que marcaron su camino dentro de la familia real, la historia vuelve a estar liderada por Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, quienes muestran una etapa más madura del personaje.

En esta nueva fase, Máxima deberá consolidar su papel en la monarquía, enfrentando el peso de las tradiciones, las tensiones políticas y el constante escrutinio público, mientras intenta equilibrar su vida personal con las exigencias del protocolo real.

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20 de marzo- Uno: Entre el oro y la muerte.

Por otra parte, el 20 de marzo llegará a las pantallas Uno: Entre el oro y la muerte, la ópera prima del director Julio César Gaviria. La cinta sigue a Esmeralda, una mujer que llega al ficticio pueblo de La Alameda decidida a descubrir la verdad detrás de la muerte de su esposo, Robert, un ejecutivo canadiense vinculado a una empresa minera.

A medida que avanza su investigación, la protagonista se enfrenta a revelaciones que transforman por completo la imagen que tenía de su pareja, en una historia marcada por el misterio y la búsqueda de la verdad.

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Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Como agua para chocolate (temporada 2).

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Cállate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

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