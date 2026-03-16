Lunes, 16 de Marzo 2026

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Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 16 al 22 de marzo

Guadalajara recibirá una semana cargada de conciertos y espectáculos musicales con artistas nacionales e internacionales

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Perla Tapatía busca ofrecer experiencias musicales que consoliden su papel como uno de los epicentros culturales y de entretenimiento más importantes del país. CANVA

La Perla Tapatía busca ofrecer experiencias musicales que consoliden su papel como uno de los epicentros culturales y de entretenimiento más importantes del país. CANVA

Con sonidos melódicos, vibras energéticas y éxitos inolvidables, Guadalajara se prepara para recibir una semana llena de música y diversión, diseñada específicamente para el entretenimiento del público tapatío.

Con propuestas experimentales, artistas consolidados y presentaciones internacionales, la capital de Jalisco se ha convertido en uno de los espacios más importantes para los shows en vivo, pues sus múltiples recintos ofrecen experiencias que atraen a cientos de visitantes de toda la República.

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Y esta tercera semana de marzo no será la excepción, pues casi despidiéndose del mes, la Ciudad de las Rosas busca ofrecer experiencias enriquecedoras que encanten a todos los públicos y que vuelvan a reafirmar su papel como uno de los epicentros culturales y musicales más emocionantes y relevantes del país.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 16 al 22 de marzo

Unto Others

  • Fecha: Martes 17 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650

La banda estadounidense de metal gótico llegará a Guadalajara con un espectáculo cargado de energía, guitarras intensas y un estilo oscuro que ha conquistado a seguidores del rock alternativo.

Dread Mar I

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $510 - $1 mil 900

El cantante argentino de reggae presentará un concierto con sus temas más populares, caracterizados por ritmos relajados y letras que abordan el amor, la espiritualidad y la reflexión.

DD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 200

Mikel Erentxun celebrará más de cuatro décadas de trayectoria musical con un recorrido por los clásicos de Duncan Dhu y algunos de los temas más representativos de su carrera como solista.

Yandel Sinfónico

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $860 - $1 mil 980

El cantante puertorriqueño presentará un espectáculo especial en el que sus éxitos del reguetón serán interpretados con acompañamiento orquestal, ofreciendo una propuesta distinta para sus seguidores.

Soda Infinito

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $800

Este espectáculo tributo revive los grandes éxitos de Soda Stereo, una de las bandas más influyentes del rock en español, en un concierto dedicado a los seguidores del legado musical de Gustavo Cerati.

René Gonz

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $250

El cantante René Gonz se presentará en Guadalajara con un concierto en el que interpretará algunos de sus temas más conocidos, en un espectáculo cercano al público y con una propuesta musical fresca dentro de la escena actual.

Pichón Kamikaze & Friends

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $300

Pichón Kamikaze llegará al Teatro Diana con un espectáculo acompañado de artistas invitados, en el que interpretará sus canciones más representativas y ofrecerá una noche de música en vivo para sus seguidores.

Jason Mraz: Return to Mexico Tour

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $590 - $2 mil 180

El cantautor estadounidense regresará a México con un concierto en el que interpretará éxitos como I'm Yours y Lucky, además de temas de sus producciones más recientes.

La Parranda Tour 2.0

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

Este espectáculo reúne a exponentes de la música regional mexicana en una noche dedicada a la fiesta, con interpretaciones de corridos, banda y música norteña.

3BallMTY

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $795 - $1 mil 145

El grupo mexicano, reconocido por popularizar la tribal guarachera, ofrecerá un concierto lleno de ritmos electrónicos y una energía que invita al público a bailar.

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Alcalá Norte

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $514 - $914

La banda española presentará su propuesta de rock alternativo con influencias contemporáneas, en un espectáculo dirigido a los seguidores de la escena indie.

Mayela Orozco | La Consentida

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: PALCCO
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $523

La cantante mexicana ofrecerá un concierto centrado en la música ranchera y tradicional, con interpretaciones que destacan su potente voz y su estilo interpretativo.

Los Ángeles Negros

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $400 - $1 mil 300

La reconocida agrupación chilena regresará a Guadalajara para interpretar clásicos de la balada romántica como Y volveré y Murió la flor, en un concierto que promete nostalgia para varias generaciones.

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