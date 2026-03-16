Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 16 al 22 de marzo

Con sonidos melódicos, vibras energéticas y éxitos inolvidables, Guadalajara se prepara para recibir una semana llena de música y diversión, diseñada específicamente para el entretenimiento del público tapatío.Con propuestas experimentales, artistas consolidados y presentaciones internacionales, la capital de Jalisco se ha convertido en uno de los espacios más importantes para los shows en vivo, pues sus múltiples recintos ofrecen experiencias que atraen a cientos de visitantes de toda la República.Y esta tercera semana de marzo no será la excepción, pues casi despidiéndose del mes, la Ciudad de las Rosas busca ofrecer experiencias enriquecedoras que encanten a todos los públicos y que vuelvan a reafirmar su papel como uno de los epicentros culturales y musicales más emocionantes y relevantes del país.Unto OthersLa banda estadounidense de metal gótico llegará a Guadalajara con un espectáculo cargado de energía, guitarras intensas y un estilo oscuro que ha conquistado a seguidores del rock alternativo.Dread Mar IEl cantante argentino de reggae presentará un concierto con sus temas más populares, caracterizados por ritmos relajados y letras que abordan el amor, la espiritualidad y la reflexión.DD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026Mikel Erentxun celebrará más de cuatro décadas de trayectoria musical con un recorrido por los clásicos de Duncan Dhu y algunos de los temas más representativos de su carrera como solista.Yandel SinfónicoEl cantante puertorriqueño presentará un espectáculo especial en el que sus éxitos del reguetón serán interpretados con acompañamiento orquestal, ofreciendo una propuesta distinta para sus seguidores.Soda InfinitoEste espectáculo tributo revive los grandes éxitos de Soda Stereo, una de las bandas más influyentes del rock en español, en un concierto dedicado a los seguidores del legado musical de Gustavo Cerati.René GonzEl cantante René Gonz se presentará en Guadalajara con un concierto en el que interpretará algunos de sus temas más conocidos, en un espectáculo cercano al público y con una propuesta musical fresca dentro de la escena actual.Pichón Kamikaze & FriendsPichón Kamikaze llegará al Teatro Diana con un espectáculo acompañado de artistas invitados, en el que interpretará sus canciones más representativas y ofrecerá una noche de música en vivo para sus seguidores.Jason Mraz: Return to Mexico TourEl cantautor estadounidense regresará a México con un concierto en el que interpretará éxitos como I'm Yours y Lucky, además de temas de sus producciones más recientes.La Parranda Tour 2.0Este espectáculo reúne a exponentes de la música regional mexicana en una noche dedicada a la fiesta, con interpretaciones de corridos, banda y música norteña.3BallMTYEl grupo mexicano, reconocido por popularizar la tribal guarachera, ofrecerá un concierto lleno de ritmos electrónicos y una energía que invita al público a bailar.Alcalá NorteLa banda española presentará su propuesta de rock alternativo con influencias contemporáneas, en un espectáculo dirigido a los seguidores de la escena indie.Mayela Orozco | La ConsentidaLa cantante mexicana ofrecerá un concierto centrado en la música ranchera y tradicional, con interpretaciones que destacan su potente voz y su estilo interpretativo.Los Ángeles NegrosLa reconocida agrupación chilena regresará a Guadalajara para interpretar clásicos de la balada romántica como Y volveré y Murió la flor, en un concierto que promete nostalgia para varias generaciones. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP