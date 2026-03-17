¿BTS abrirá más fechas en México? Sheinbaum informa sobre la respuesta de Corea del Sur

Tras varias semanas de la controversia generada por la venta de boletos para el concierto en México del grupo surcoreano BTS, este martes la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el primer ministro de Corea del Sur está realizando gestiones para que los artistas programen más fechas en el país.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria destacó que el primer ministro Kim Min-seok respondió a la carta que ella envió en enero, en la que solicitaba que los exponentes del K-pop regresaran a México y ofrecieran más presentaciones, y que además trasladó la petición a los productores de la agrupación.

Sheinbaum indicó que la decisión final depende de los productores de BTS y agregó que "lo mejor sería que fuera gratuito" el nuevo concierto. También mencionó que Kim ofreció la visita a México de otra agrupación surcoreana, aunque no dio más detalles al respecto.

BTS se presentará en Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo y, como era de esperarse, los boletos para el Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65 mil asistentes, se agotaron en cuestión de minutos.

Son las primeras presentaciones estelares del grupo desde que cumplieran con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y a varios años de su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22. En México, BTS debutó en 2014 y tuvo otras presentaciones en 2015 y 2017.

La superbanda de K-pop, integrada por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, está de regreso con una gira mundial y lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado "ARIRANG".

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Luego de que se agotaron las entradas en México decenas de fans de la agrupación, conocidos como ARMY, realizaron una protesta en una oficina capitalina de la Procuraduría Federal del Consumidor contra los revendedores de boletos. Sheinbaum informó que aprovechó para invitar al primer ministro de Corea del Sur a que visite México en septiembre.

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