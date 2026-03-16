Natalia Jiménez "toma" ambulancia para llegar a fiesta de Carlos Rivera (VIDEO)

La cantante española Natalia Jiménez compartió a través de una publicación en TikTok su peripecia para llegar a la celebración del cumpleaños 40 de Carlos Rivera. La artista debió utilizar un helicóptero y hasta el traslado de una ambulancia con las sirenas y códigos encendidos para alcanzar a llegar al jolgorio a tiempo.

En el video publicado en TikTok, se puede ver cómo la artista emprendió un recorrido a toda velocidad desde su salida del Vive Latino en donde compartió el escenario con Chetes. La presentación de la artista culminó cerca de las 21:45 horas y de inmediato salió volando - en un tramo, de manera literal - para alcanzar a celebrar a su amigo.

Natalia Jiménez abordó una ambulancia para trasladarse por el Circuito Interior Sur de la Ciudad de México a toda velocidad y con las sirenas y códigos encendidos, lo cual no fue un acto exento de la polémica por el uso de un vehículo y de una situación en la que se prevé que se utilice exclusivamente para atender emergencias médicas.

Tras ese trayecto, la cantante abordó un helicóptero para trasladarse desde la Ciudad de México hasta Tlaxcala, en donde se realizaría la fiesta.

La cantante llegó a Huamantla cerca de las 11:30 de la noche a tiempo para alistar su vestuario y alcanzar la partida de pastel de Carlos Rivera en un hotel boutique en donde también se encontraban celebridades y artistas como Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Kristal Silva, Roger González y el productor Diógenes “Dio” Lluberes, además de Ximena Navarrete, Anahí y el exgobernador Manuel Velasco Coello.

@nataliajimenezoficial Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo @Carlos Rivera ���� una locura pero valió la pena totalmente ���� @Arnold Hemkes @Natalia Jimenez FC Mundial @NathArmy México ♬ sonido original - Natalia Jiménez

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OB