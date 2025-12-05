Revelan primer adelanto de la nueva serie de "Malcolm" (VIDEO)

Hace unos momentos, la página oficial de Hulu reveló las primeras imágenes de "Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta", la séquela de la popular serie de comedia de la década de los 2000. El epílogo de la familia estadounidense se estrenará el próximo año a través de Disney+ con fecha aún por confirmar.

El teaser hace homenaje a una de las muchas escenas icónicas de entrada a los capítulos. El video de tan solo unos veinte segundos muestra como una rasuradora eléctrica arranca los múltiples vellos de una espalda repleta de ellos. Los pequeños pelos rubios caen al suelo y se acumulan para formar el título de la serie.

De manera un poco desenfocada se alcanza a ver la típica bata de Lois y el conocido gabinete de la cocina de la casa en donde creció una de las familias más importantes en la historia de las comedias de situación.

El cast de Malcolm reunirá a la gran mayoría de los actores y actrices que dieron vida a sus personajez, incluyendo a Kaczmarek, Cranston, Frankie Muniz, Chris Kennedy Masterson, Justin Berfield y Emy Coligado. El único gran cambio es la aparición de Caleb Ellsworth-Clark como “Dewey” luego del rechazo de Erik Per Sullivan. Además de ellos, Keeley Karsten, Vaughan Murrae y Kiana Madeira añadirán nuevos personajes a la hisoria.

"Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta" contará con cuatro episodios para cerrar la historia de la familia estadounidense.

Este es el primer video de “Malcolm in the middle: Life's still unfair”

El video publicado en Disney+ Latinoamérica lleva el siguiente comentario: “Falta poco para que vuelvas a ver a esta hermosa y perfecta familia #MalcolmInTheMiddle: La vida sigue siendo injusta, muy pronto en #DisneyPlus”.

