Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

Este fin de semana del 5 al 7 de diciembre, Mizada Mohamed predice que habrá movimientos intensos y muy favorables para varios signos del zodiaco.

Aunque todos reciben algún tipo de impulso, hay algunos que brillarán con mayor fuerza gracias a alineaciones que favorecen acuerdos, claridad mental, noticias positivas y avances en temas personales, laborales y económicos.

Aquí los signos que vivirán los mejores momentos y mayor suerte.

Géminis

La Luna en su signo abre puertas, conversaciones, negociaciones y acuerdos. Todo lo que necesite comunicarse o resolverse se marca a su favor. Además, llegan noticias positivas tanto en lo familiar como en lo económico. Es uno de los signos más favorecidos del fin de semana.

Cáncer

La Luna llena que está por llegar pasa directamente a su signo, otorgándole magnetismo, atracción y capacidad para lograr acuerdos importantes. Mercurio impulsa nuevos comienzos y decisiones exitosas. La suerte lo respalda en temas emocionales, laborales y familiares.

Virgo

La energía de la superluna sigue actuando y los planetas en Sagitario le brindan “llaves mágicas” para abrir puertas que antes parecían cerradas. Su poder de manifestación está elevado, y lo que imagine puede concretarse. Uno de los fines de semana más fértiles para avanzar.

Sagitario

Todo lo que se había estancado comienza a fluir. Proyectos que no avanzaron en meses ahora se reactivan con fuerza. Las energías se alinean para que sus planes por fin tomen forma. La suerte llega con claridad, impulso y caminos despejados.

Capricornio

Recuerda que vienen respuestas que estaba esperando desde hace tiempo. Trámites, negociaciones y asuntos detenidos empiezan a resolverse favorablemente. También recibe noticias familiares que le darán alegría y tranquilidad. La suerte se manifiesta en soluciones concretas.

Piscis

Venus lo favorece directamente en dos áreas clave: dinero y amor. Además, llega claridad mental y emocional porque Neptuno está a punto de estar directo. Sus ideas, decisiones y deseos fluyen con lucidez. La suerte acompaña los cambios y las nuevas iniciativas.

MF