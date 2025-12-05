Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

Este fin de semana del 5 al 7 de diciembre, Mizada Mohamed predice que habrá movimientos intensos y muy favorables para varios signos del zodiaco.Aunque todos reciben algún tipo de impulso, hay algunos que brillarán con mayor fuerza gracias a alineaciones que favorecen acuerdos, claridad mental, noticias positivas y avances en temas personales, laborales y económicos.Aquí los signos que vivirán los mejores momentos y mayor suerte.La Luna en su signo abre puertas, conversaciones, negociaciones y acuerdos. Todo lo que necesite comunicarse o resolverse se marca a su favor. Además, llegan noticias positivas tanto en lo familiar como en lo económico. Es uno de los signos más favorecidos del fin de semana.La Luna llena que está por llegar pasa directamente a su signo, otorgándole magnetismo, atracción y capacidad para lograr acuerdos importantes. Mercurio impulsa nuevos comienzos y decisiones exitosas. La suerte lo respalda en temas emocionales, laborales y familiares.La energía de la superluna sigue actuando y los planetas en Sagitario le brindan “llaves mágicas” para abrir puertas que antes parecían cerradas. Su poder de manifestación está elevado, y lo que imagine puede concretarse. Uno de los fines de semana más fértiles para avanzar.Todo lo que se había estancado comienza a fluir. Proyectos que no avanzaron en meses ahora se reactivan con fuerza. Las energías se alinean para que sus planes por fin tomen forma. La suerte llega con claridad, impulso y caminos despejados.Recuerda que vienen respuestas que estaba esperando desde hace tiempo. Trámites, negociaciones y asuntos detenidos empiezan a resolverse favorablemente. También recibe noticias familiares que le darán alegría y tranquilidad. La suerte se manifiesta en soluciones concretas.Venus lo favorece directamente en dos áreas clave: dinero y amor. Además, llega claridad mental y emocional porque Neptuno está a punto de estar directo. Sus ideas, decisiones y deseos fluyen con lucidez. La suerte acompaña los cambios y las nuevas iniciativas.MF