Cineteca FICG: Cartelera del 5 al 7 de diciembre

El séptimo arte es una de las experiencias más fascinantes del mundo, pues el cine, más allá de ser un método de entretenimiento, funciona como un portal mágico que permite descubrir historias divertidas, tristes, dramáticas y sorprendentes.

Por ello, la Universidad de Guadalajara creó un espacio para disfrutar de toda la magia y el encanto del cine : la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

En este recinto podrás encontrar desde los títulos más populares del momento hasta un sinfín de propuestas independientes que, sin duda, te atraparán desde el primer minuto.

Y ahora, con la llegada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la Cineteca se prepara para proyectar funciones gratuitas de algunas de las películas más interesantes, que además de entretener, buscan enseñar y generar reflexión.

¿Qué ver en la Cineteca FICG este fin de semana?

Fue solo un accidente

Vahid, un mecánico, reconoce por sorpresa al hombre que cree fue su torturador en prisión y decide secuestrarlo para cobrar venganza.

Viernes 5 de diciembre: 5:40 pm.

Sábado 6 de diciembre: 8:30 pm.

Domingo 7 de diciembre: 6:00 pm.

Divorciados

Peter Pearce busca reconstruirse después de que su padre lo abandonara y de la ruptura de su matrimonio. Durante un viaje a Tulum para aclarar la mente, se encuentra con la despedida de soltero de su hijo, un evento que obliga a la familia a confrontar sus heridas y a replantearse el verdadero sentido de permanecer unidos.

Viernes 5 de diciembre: 6:20 pm.

Sábado 6 de diciembre: 6:45 pm.

Domingo 7 de diciembre: 6:30 pm.

Louis Riel o el cielo toca la tierra

Louis Riel, dirigente del pueblo métis —una comunidad mestiza con ascendencia indígena y europea—, es sentenciado a muerte por traición. Durante sus últimos días en prisión, escribe y se prepara para enfrentar su destino.

Viernes 5 de diciembre: 7:50 pm.

Sábado 6 de diciembre: 6:30 pm.

Góndola

Góndola relata el encuentro entre dos operadoras de cabinas de un teleférico ubicado en una zona turística de las montañas de Georgia. A pesar de que su contacto se limita al breve instante en el que sus recorridos coinciden en el aire, entre ellas surge una conexión que trasciende la simple amistad.

Viernes 5 de diciembre: 3:45 pm.

Domingo 7 de diciembre: 4:15 pm.

Monstruo de Xibalbá

Rogelio quiere saber qué sucede cuando morimos . Obligado a pasar las vacaciones con su nana Eduarda en Yucatán, intenta desentrañar este misterio.

Viernes 5 de diciembre: 5:50 pm.

Sábado 6 de diciembre: 4:00 pm (Función con Q & A)

Domingo 7 de diciembre: 6:20 pm.

Lo siento, cariño

Algo malo le ocurrió a Agnes, algo que marcó un antes y un después. Sin embargo, la vida continúa… al menos para quienes la rodean.

Viernes 5 de diciembre: 3:15 pm.

Sábado 6 de diciembre: 6:00 pm.

Domingo 7 de diciembre: 3:30 pm.

Las chicas del balcón

En un bullicioso barrio de Marsella azotado por una ola de calor, tres amigas y compañeras de piso miran al vecino del balcón de enfrente. Hasta que una noche de copas se convierte en una situación sangrienta.

Sábado 6 de diciembre: 8:30 pm.

Bugonia

Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una importante empresa, convencidos de que es un extraterrestre que intenta destruir el planeta Tierra.

Viernes 5 de diciembre: 3:20 pm y 8:20 pm.

Sábado 6 de diciembre: 7:30 pm.

Domingo 7 de diciembre: 7:30 pm.

Seis días corrientes

Seis Días Corrientes sigue a Moha, Valero y Pep , fontaneros y electricistas en la periferia de Barcelona. En una semana decisiva, Moha debe probar que puede reemplazar al jubilado Pep, mientras Valero duda de que los clientes acepten a un trabajador marroquí.

Sábado 6 de diciembre: 6:00 pm (Función gratuita con Q & A)

Acerca de un héroe

Cuando un obrero local llamado Dorem Clery muere en circunstancias misteriosas, nuestro narrador, Werner Herzog, viaja a la ciudad estadounidense de Getunkirchenburg para investigar su desconcertante muerte.

Viernes 5 de diciembre: 3:15 pm.

Domingo 7 de diciembre: 3:15 pm.

El callejón de los milagros

En las calles de la agitada ciudad de México , las historias de un grupo de personas se mezclan y entrecruzan.

Domingo 7 de diciembre: 8:15 pm.

El 47

Manolo Vital, conductor de autobús, se adueñó del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento de Barcelona se empeñaba en repetir.

Viernes 5 de diciembre: 6:00 pm (Función gratuita con Q & A)

2001: Odisea del Espacio

La supercomputadora HAL 9000 guía a un equipo de tres astronautas en un viaje en el que buscan descubrir los orígenes de la humanidad.

Viernes 5 de diciembre: 7:00 pm (Función gratuita)

Jay Kelly

Jay Kelly narra el intenso viaje por Europa de un célebre actor y su leal mánager. Durante el recorrido, ambos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sus vínculos personales y el legado que dejarán atrás.

Viernes 5 de diciembre: 3:30 pm.

Domingo 7 de diciembre: 3:45 pm.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

En Halloween, un velo cubre Shibuya y provoca caos , mientras una conspiración se cierne sobre Gojo. Yuji y otros hechiceros deben enfrentar el Incidente de Shibuya.

Viernes 5 de diciembre: 3:00 pm.

Sábado 6 de diciembre: 5:20 pm.

Domingo 7 de diciembre: 5:20 pm.

Frankenstein

Víctor Frankenstein crea una criatura en un experimento extremo , y su propia obra termina destruyéndolo a él y a su trágico ser.

Viernes 5 de diciembre: 5:10 pm y 8:30 pm.

Sábado 6 de diciembre: 3:00 y 8:10 pm.

Domingo 7 de diciembre: 3:00 y 6:10 pm.

Wicked: Por Siempre

Elphaba, señalada como la “Bruja Malvada del Oeste” , lucha por la libertad en Oz, mientras Glinda enfrenta el peso de su poder. Ambas deberán unir fuerzas para cambiar el destino del reino.

Viernes 5 de diciembre: 8:00 pm.

Sábado 6 de diciembre: 3:45 pm.

Domingo 7 de diciembre: 8:20 pm.

Soy Frankelda

Decidida y valiente, Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX , se sumerge en su mente para enfrentarse a los monstruos que han nacido de su pluma.

Sábado 6 de diciembre: 3:30 pm.

Mátate, amor

Grace y Jackson se mudan a una vieja casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Con la llegada del bebé y la frecuente ausencia de Jackson, Grace empieza a perder el control, afectada por la presión del hogar.

Viernes 5 de diciembre: 8:40 pm.

Sábado 6 de diciembre: 9:00 pm.

Domingo 7 de diciembre: 8:50 pm.

Ella

En Los Ángeles, un escritor desanimado desarrolla una especial relación amorosa con el sistema operativo de su computadora, una intuitiva y sensible entidad llamada Samantha.

Sábado 6 de diciembre: 7:00 pm (Función gratuita)

EI 42

En 1946, Branch Rickey, gerente general de los Dodgers de Brooklyn , contrata a Jackie Robinson para formar parte del equipo desafiando la famosa barrera del color que impide contratar a afroamericanos en el béisbol de las grandes ligas.

Domingo 7 de diciembre: (Función gratuita)

