Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 5 al 7 de diciembre

Aries

Es un fin de semana para escuchar la voz de tu experiencia. Los consejos y recomendaciones que recibas serán decisivos para tus próximas decisiones laborales y profesionales. Es buen momento para compras, ventas y negociaciones.

Tauro

Viernes y sábado traen reuniones y ambientes familiares favorables. Mantente alejado de chismes, tensiones y ruidos innecesarios. Enfócate en avanzar y brillar. En el ámbito profesional llega una propuesta que te dará alegría y un impulso económico.

Géminis

Con la Luna en tu signo, todo lo que negocies, expliques o comuniques se marcará a tu favor. El fin de semana favorece viajes o la planificación de ellos. Hoy recibes una noticia positiva en lo familiar o económico que te dará tranquilidad.

Cáncer

La atracción, la química y el magnetismo están presentes. La comunicación fluye a tu favor y la próxima Luna llena en tu signo abrirá acuerdos importantes. Mercurio te impulsa a iniciar algo nuevo con éxito garantizado.

Leo

Ponle pasión a cada actividad, algo natural en ti. La agenda está saturada tanto en el hogar como en el trabajo, pero las energías del fin de semana son positivas. Mañana se marca una reunión familiar que permitirá llegar a acuerdos importantes.

Virgo

Todo lo que imagines puede hacerse realidad, así que cuida los pensamientos que siembras. La energía de la superluna sigue contigo y los planetas en Sagitario te abren puertas que antes parecían cerradas.

Libra

El hogar es el centro de tu atención. Es un buen día para trámites o gestiones que deseas iniciar o destrabar. Una noticia proveniente de una amistad cercana te dará alegría.

Escorpión

Evita engancharte con situaciones sin importancia. Es fin de semana y lo mejor es avanzar sin desgastar energía. Sabes quién eres y qué quieres. Tus proyectos reciben un impulso positivo y rápido.

Sagitario

Todo lo que habías pospuesto es momento de retomarlo. Las energías se alinean a tu favor y situaciones que antes no avanzaban ahora fluyen con rapidez y éxito.

Capricornio

Llegan noticias que te darán serenidad. Trámites o negociaciones que estaban detenidos comienzan a moverse desde hoy, y de manera favorable. En el ámbito familiar también recibes una noticia que te llenará de alegría. Continúa la planificación de viajes.

Acuario

Quita el antifaz y mira las cosas tal como son. Las últimas semanas han sido un periodo de aprendizaje. Dale espacio al descanso porque viene más trabajo. Gracias a tus amistades avanzarás rápidamente en un proyecto, compra o venta.

Piscis

Venus impulsa tu economía y tu vida afectiva. Es momento de hacer algo nuevo y no quedarte con las ganas. Estás especialmente lúcido y sensible. Con Neptuno a punto de estar directo el 10 de diciembre, todo comenzará a fluir a tu favor. Algo importante para un familiar se resuelve positivamente.

MF



