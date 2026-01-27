Regla de 3 vuelve a cumplirse tras muerte de Alexis Ortega

Tras la confirmación de ALDA Awards, plataforma dedicada a la difusión del doblaje de anime y producciones internacionales, sobre la muerte de Alexis Ortega, quien prestó su voz al "Spider-Man" de Tom Holland, fanáticos en redes sociales han comenzado a señalar que la conocida "regla de 3" se cumplió de nuevo.

Y es que en menos de una semana, el mundo del espectáculo en México se ha despedido de tres grandes figuras. La creencia popular sostiene que el fallecimiento de celebridades suele ocurrir de tres en tres dentro de un periodo corto de tiempo. Pese a que no tiene una base científica, patrones de este tipo detectados a lo largo de los años incrementan la atención mediática a las coincidencias.

¿Por qué se dice que se cumplió la "regla de 3" con la muerte de Alexis Ortega?

Esta "regla de 3" habría comenzado con el fallecimiento del actor de Televisa Julio Beckles, el pasado jueves 22 de enero. Beckles era conocido por su participación en distintas telenovelas mexicanas, como "La antorcha encendida", "Por tu amor" y "Rencor apasionado".

Tan solo dos días después, la Asociación Nacional de Intérpretes reportó el deceso de Gabriel Garzón, actor de doblaje conocido por prestar vida al personaje "Topo Gigio", a los 57 años de edad.

Finalmente, la noche del lunes 26 de enero se dio a conocer la muerte del también actor de doblaje Alexis Ortega, a los 38 años de edad. Ortega era principalmente reconocido por doblar al personaje de Peter Parker/Spider-Man de Tom Holland en las películas "Spider-Man: De regreso a casa" (2017), "Capitán América: Civil War" (2016) y "Avengers: Infinity War" (2018), además de participar en otros títulos del UCM y series animadas relacionadas con el universo Marvel.

Tras confirmarse su fallecimiento, las redes sociales comenzaron a llenarse de clips con escenas y mensajes con gran carga emocional de los personajes que interpretó.

Especialistas de estudios de doblaje apuntan que la voz de Alexis Ortega permanece como parte del patrimonio sonoro del entretenimiento contemporáneo.

¿Cuál es el origen de la "regla de 3"?

De acuerdo con diversos medios, el origen del refrán "celebrity death rule of threes" tiene su origen en la fecha conocida como el "Día que murió la música", que refiere al accidente aéreo del 3 de febrero en el que murieron tres estrellas mundiales del Rock: Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper, esto mientras se dirigían a un concierto en Minnesota.

Uno de los casos más famosos que coincidió con esta regla se trata de las muertes del rey del pop Michael Jackson, Ed McMahon y Farrah Fawcett en el 2009.

En el 2016, las muertes de David Bowie, Alan Rickman y Glenn Frey también fueron cercanas.

Otros ejemplos son:

Ilvia Derbez, María Félix e Irán Eory, que fallecieron en fechas cercanas en 2002.

Polo Ortín, Evita Muñoz "Chachita" y Juan Gabriel murieron en agosto del 2016.

Carmen Salinas, Vicente Fernández y Enrique Rocha fallecieron en menos del transcurso de un mes a finales del 2021.

Paquita la del Barrio, Daniel Bisgono y Yolanda Mntes "Tongolele" murieron en fechas cercanas el año pasado.

