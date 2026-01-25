¿Cuál es la conexión entre "El Caballero de los Siete Reinos" y "Juego de Tronos"?

Con el lanzamiento de "El Caballero de los Siete Reinos", el universo de "Juego de Tronos" de George R. R. Martin continúa expandiéndose, trayendo nuevas historias para los fanáticos de las historias de dragones, traiciones y guerras ambientadas en Westeros.

Pese a que esta nueva serie se ubica temporalmente un siglo antes de los sucesos de "Juego de Tronos", en esta última producción hay un guiño que solo los verdaderos conocedores identifican: la historia de un caballero torpe y un niño demasiado listo para su edad.

Con "El Caballero de los Siete Reinos" se revela la historia oculta, dispersa entre diálogos, libros viejos y frases que tal vez podían ser irrelevantes… hasta ahora.

¿Cómo conectan "Juego de Tronos" y "El Caballero de los Siete Reinos"?

"El Caballero de los Siete Reinos" está basada en las novelas cortas de George R. R. Martin, conocidas como "The Tales of Dunk and Egg". La acción ocurre unos cien años antes de "Game of Thrones", cuando los Targaryen aún gobiernan el Trono de Hierro.

Dunk (Ser Duncan el Alto) es un huérfano criado por un caballero errante que muere antes de poder nombrarlo oficialmente como tal. Egg, en cambio, es un niño rapado, brillante y con secretos de sangre real. Juntos recorren los caminos de Westeros, no para cambiar el mundo, sino para sobrevivir en él.

Aunque muchos lo pasaron por alto, "Juego de Tronos" mencionó a Dunk y Egg en varias ocasiones. No como protagonistas, sino como leyendas, recuerdos y nombres escritos en libros viejos.

En la primera temporada, cuando Bran Stark se recupera de su caída, Old Nan le ofrece contarle historias para pasar el tiempo. Entre ellas, menciona las aventuras de Duncan the Tall, que según dice eran de sus favoritas. Bran las rechaza por preferir cuentos de terror, y la serie nunca profundiza más.

Más adelante, en King's Landing, Joffrey hojea el famoso Book of Brothers, el registro de los caballeros de la Guardia Real. Mientras se burla de Jaime Lannister por tener pocas hazañas escritas, se topa con un nombre inesperado: Duncan the Tall. Cuatro páginas dedicadas a él.

Una de las referencias más recordadas ocurre con la muerte del Maester Aemon. En sus últimos momentos, pronuncia una sola palabra: "Egg". Aemon es un Targaryen y Egg fue su hermano menor, el mismo niño que acompaña a Dunk.

"El Caballero de los Siete Reinos" no es solo un nuevo spin-off. Es la materialización de una historia que "Juego de Tronos" llevaba años insinuando y ahora se hizo realidad, puedes ver el primer episodio en HBO.

