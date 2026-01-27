Con el lanzamiento de "El Caballero de los Siete Reinos", el spin-off de la popular serie de HBO "Juego de Tronos", la espera para miles de fanáticos finalizó. Ahora, el universo creado por George R. R. Martin continúa expandiéndose con una historia que acontece décadas después de los hechos de "La Casa del Dragón".

El pasado domingo 25 de enero fue publicado el segundo capítulo en streaming, en el cual, se pudo ver un avance en la relación entre Duncan y Egg, quienes comienzan a comprender mejor las dificultades que implica vivir como un caballero.

Ahora los usuarios de la plataforma de streaming HBO se encuentran a la espera del tercer capítulo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el tercer capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"?

La primera temporada "El Caballero de los Siete Reinos" contará seis episodios, los cuales se irán estrenando semanalmente cada domingo por la noche.

De este modo, el tercer episodio de la serie podrá verse este domingo 1 de febrero en punto de las 21:00 horas por HBO.

Los domingos vuelven a ser de Westeros. ESPECIAL

¿De qué trata "El Caballero de los Siete Reinos"?

"El Caballero de los Siete Reinos" se ubica temporalmente un siglo antes de los sucesos de "Juego de Tronos" y 70 años después de "La Casa del Dragón".

Basada en tres novelas de George R. R. Martin, la trama sigue las vidas de un destacado caballero conocido como Ser Duncan El Alto y Egg, su fiel escudero.

Los Targaryen siguen al mando de los siete reinos en un estado de crisis tras la guerra civil y la inminente extinción de los dragones, por ello, el periodo se caracteriza por una paz relativa. "El Caballero de los Siete Reinos" seguirá los desafíos a los que Duncan y Egg tendrán que enfrentarse durante sus aventuras, los cuales podrán a prueba sus habilidades.

Esta entrega se enfoca en un lado poco explorado de Westeros, y a diferencia de "Juego de Tronos" y "La Casa del Dragón", apuesta por un tono mucho más ligero y episodios más breves.

Se tiene previsto que el último episodio de esta temporada salga el próximo 22 de febrero, y que la segunda entrega llegue al streaming en el 2027. En esta pausa de la historia de Duncan y Egg, se espera que sea estrenada la tercera temporada de "La Casa del Dragón", a mediados de este año.

MB