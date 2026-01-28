¡Atención cinéfilos! Este jueves 29 de enero de 2026 llegan dos cintas con historias llenas de contextos reales de la vida diaria que no te puedes perder; por un lado se estrenará una peli que refleja el lado oscuro de la vida godín, con un jefe insoportable; mientras que por otro lado está un largometraje repleto de comedia.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor de Cinépolis esta semana.

¡Ayuda!

La nueva película de Sam Raimi, protagonizada por la icónica actriz Rachel McAdams, reconocida por su papel en “Chicas pesadas” o “Diario de una pasión, y Dylan O'Brien a quien conocimos por su también protagónico en la saga “Maze Runner” está lista para llegar a la pantalla grande el próximo 29 de enero de 2026.

Tras sobrevivir a un accidente aéreo, una empleada y su jefe, tan autoritario como insoportable, quedan varados en una isla desierta, forzados a colaborar para mantenerse con vida, las tensiones del pasado resurgen y la lucha por escapar se transforma en un intenso juego de estrategia, enfrentamientos y control.

Sobriedad, me estás matando

Luego de un sólido recorrido por festivales internacionales “Sobriedad, me estas matando” llega a las salas de Cinépolis, una peli que plantea que estar sobrio no siempre significa estar bien.

La historia narra una parte de la vida de Raffi, un hombre que ronda los cuarenta y quien ha pasado casi dos décadas entrando y saliendo de centros de rehabilitación, luego de ser expulsado de su última clínica y quedarse sin el apoyo de su madre, encuentra refugio en casa de Trino, el único amigo que aún permanece a su lado.

Cuando descubre que Inés, su amor platónico de la preparatoria, acaba de divorciarse, Raffi ve en ello la oportunidad perfecta para reinventarse y conquistarla, incluso si para lograrlo debe enfrentar la vida adulta, conseguir un empleo común y, por fin, crecer.

Otros estrenos de Cinépolis del 29 de enero de 2026

SIRAT: Trance en el desierto

Infinite Icon: Una memoria visual

