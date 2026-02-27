El debate entre los círculos de bodas discute si es necesario llevar un regalo al festejo o basta con acompañar a los dichosos recién casados. Sin embargo, esta pareja ha resuelto "cobrarse" ese ofrecimiento de una manera muy curiosa.

En la actualidad, parece que se le ha dicho adiós a las mesas de regalo, la decoración para el hogar o los electrodomésticos. En días recientes, la idea de una pareja se ha hecho viral, pues decidieron solicitar los obsequios de los invitados en forma de dinero —lo cual no suele ser tan raro—, sin embargo, esta pareja utilizó una terminal bancaria para cobrar el regalo de quien quisiera darlo.

El video se popularizó a través de redes sociales, como TikTok y X —antes Twitter—, generando una ola de sorpresa, apoyo y críticas por parte de usuarios.

En las imágenes virales, compartidas por el fotógrafo de la boda, se puede ver a una mujer con vestido negro —quien se asume es amiga de los novios— recorrer las mesas de invitados del recinto con unas hojas y una terminal en la mano.

La joven se acerca a las personas del evento y les comenta que los novios tienen una mesa de regalos, en la que pueden dejar "un detalle"; por ejemplo, un sobre con efectivo, una donación con tarjeta a través de la terminal, o un mensaje escrito a mano en un pequeño pedazo de papel.

El video muestra a algunos de los invitados utilizar la terminal, y una imagen del área mencionada para los sobres de dinero, con un letrero que dice "Jessica y Rodrigo. ¡Gracias por su aportación y sus buenos deseos!".

El video ha generado polémica en redes sociales, donde usuarios debaten si la decisión de los novios fue apropiada o no.

Por un lado, hay internautas que defienden a la pareja, diciendo que "cada quien hace en su boda lo que quiere" y argumentando que, en realidad, nadie sabe qué tipo de relación tienen los recién casados con sus invitados, por lo que podría ser que para los asistentes no fue un hecho ofensivo ni abusivo.

Por el otro, hay usuarios que critican a la pareja, alegando que fue una acción de "muy mal gusto" o que es una manera de "presionar" a los presentes a dar dinero, entre otras.

Te puede interesar: Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones contra su madre

El contenido acumula una gran cantidad de comentarios, como:

"Pésimo gusto". "Hasta acá se escuchó el sonido de las tripas". "En México tenemos la cultura de compartir, somos muy generosos. Esto me parece más bien un acto de cobrar". "Es genial, te ahorras tener que elegir el regalo y ellos se compran lo que realmente necesitan o quieren". "En realidad, es lo mismo que darles un regalo".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

