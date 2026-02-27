Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026.

Aries: Tus colores favorables son blanco y azul.

Tauro: Rojo y amarillo.

Géminis: Naranja y rojo.

Cáncer: Tus colores son azul y amarillo.

Leo: Blanco, rojo y también puedes integrar tonos brillantes que refuercen tu energía solar.

Virgo: Rojo y amarillo.

Libra: Amarillo y rojo.

Escorpio: Naranja y azul.

Sagitario: Azul y verde.

Capricornio: Viste ropa blanca o azul.

Acuario: Rojo y amarillo.

Piscis: Naranja y blanco.

Con información de Mhoni Vidente

