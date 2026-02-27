Viernes, 27 de Febrero 2026

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. 

  • Aries: Tus colores favorables son blanco y azul.
  • Tauro: Rojo y amarillo.
  • Géminis: Naranja y rojo.
  • Cáncer: Tus colores son azul y amarillo.
  • Leo: Blanco, rojo y también puedes integrar tonos brillantes que refuercen tu energía solar.
  • Virgo: Rojo y amarillo.
  • Libra:  Amarillo y rojo.
  • Escorpio: Naranja y azul. 
  • Sagitario: Azul y verde.
  • Capricornio: Viste ropa blanca o azul. 
  • Acuario:  Rojo y amarillo.
  • Piscis: Naranja y blanco. 

