Tiendas OXXO emitió un comunicado en el que anunció que ofrecerá café sin costo en zonas afectadas de México luego de los días difíciles que ha vivido la comunidad. Esto dice el texto compartido en redes sociales:

"Sabemos que han sido días difíciles para nuestra comunidad. Como gesto de apoyo, en las zonas afectadas estaremos ofreciendo café sin costo del 26 al 28 de febrero" se puede leer en una imagen compartida en redes sociales oficiales de la cadena de tiendas de autoservicio.

El ofrecimiento de café sin costo iniciado el pasado jueves 26 de febrero se extenderá hasta mañana sábado 28 del mismo mes. No obstante, la tienda también anunció la baja de precios en más de 50 productos esenciales para el hogar, aunque no especificó la lista de objetos que serían parte de las ofertas.

En Jalisco, se podrá acceder a dicha oferta en los siguientes municipios del estados:

Acatic

Acatlán de Juárez

Ahualulco de Mercado

Amatitán

Ameca

Arandas

Arenal

Atotonilco el Alto

Autlán de Navarro

Ayotlán

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Chapala

Chiquilistlán

Cihuatlán

Cocula

Concepción de Buenos Aires

Degollado

El Grullo

El Limón

El Salto

Etzatlán

Gómez Farías

Guadalajara

Hostotipaquillo

Ixtlahuacán de los Membrillos

Ixtlahuacán del Río

Jamay

Jesús María

Jocotepec

Juanacatlán

La Barca

La Huerta

Lagos de Moreno

Magdalena

Manzanilla de la Paz

Mascota

Mazamitla

Ocotlán

Pihuamo

Poncitlán

Puerto Vallarta

San Cristóbal de la Barranca

San Diego de Alejandría

San Gabriel

San Ignacio Cerro Gordo

San Juanito de Escobedo

San Julián

San Marcos

San Martín Hidalgo

Sayula

Tala

Talpa de Allende

Tamazula de Gordiano

Tapalpa

Tecalitlán

Tecolotlán

Teocaltiche

Teocuitatlán de Corona

Tepatitlán de Morelos

Tequila

Techaluta de Montenegro

Tenamaxtlán

Teuchitlán

Tizapán el Alto

Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Tomatlán

Tonala

Tonaya

Tonila

Tototlán

Tuxpan

Tuxcueca

Unión de San Antonio

Unión de Tula

Valle de Guadalupe

Valle de Juárez

Villa Corona

Villa Purificación

Yahualica de González Gallo

Zacoalco de Torres

Zapopan

Zapotiltic

Zapotlanejo

Zapotlán el Grande

Zapotlán del Rey

Cabe destacar que Oxxo también regalará cafés en municipios de Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

