Viernes, 27 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Oxxo dará café gratis hoy y mañana

La medida fue anunciada a través de redes sociales oficiales de la tienda de autoservicio

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Aprovecha este ofrecimiento que hace Oxxo para hoy y mañana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aprovecha este ofrecimiento que hace Oxxo para hoy y mañana. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Tiendas OXXO emitió un comunicado en el que anunció que ofrecerá café sin costo en zonas afectadas de México luego de los días difíciles que ha vivido la comunidad. Esto dice el texto compartido en redes sociales:

"Sabemos que han sido días difíciles para nuestra comunidad. Como gesto de apoyo, en las zonas afectadas estaremos ofreciendo café sin costo del 26 al 28 de febrero" se puede leer en una imagen compartida en redes sociales oficiales de la cadena de tiendas de autoservicio.

El ofrecimiento de café sin costo iniciado el pasado jueves 26 de febrero se extenderá hasta mañana sábado 28 del mismo mes. No obstante, la tienda también anunció la baja de precios en más de 50 productos esenciales para el hogar, aunque no especificó la lista de objetos que serían parte de las ofertas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por OXXO (@tiendasoxxo)

En Jalisco, se podrá acceder a dicha oferta en los siguientes municipios del estados:

  • Acatic
  • Acatlán de Juárez
  • Ahualulco de Mercado
  • Amatitán
  • Ameca
  • Arandas
  • Arenal
  • Atotonilco el Alto
  • Autlán de Navarro
  • Ayotlán
  • Ayutla
  • Cabo Corrientes
  • Casimiro Castillo
  • Chapala
  • Chiquilistlán
  • Cihuatlán
  • Cocula
  • Concepción de Buenos Aires
  • Degollado
  • El Grullo
  • El Limón
  • El Salto
  • Etzatlán
  • Gómez Farías
  • Guadalajara
  • Hostotipaquillo
  • Ixtlahuacán de los Membrillos
  • Ixtlahuacán del Río
  • Jamay
  • Jesús María
  • Jocotepec
  • Juanacatlán
  • La Barca
  • La Huerta
  • Lagos de Moreno
  • Magdalena
  • Manzanilla de la Paz
  • Mascota
  • Mazamitla
  • Ocotlán

Lee: Elon Musk reacciona a amago de demanda de Sheinbaum

  • Pihuamo
  • Poncitlán
  • Puerto Vallarta
  • San Cristóbal de la Barranca
  • San Diego de Alejandría
  • San Gabriel
  • San Ignacio Cerro Gordo
  • San Juanito de Escobedo
  • San Julián
  • San Marcos
  • San Martín Hidalgo
  • Sayula
  • Tala
  • Talpa de Allende
  • Tamazula de Gordiano
  • Tapalpa
  • Tecalitlán
  • Tecolotlán
  • Teocaltiche
  • Teocuitatlán de Corona
  • Tepatitlán de Morelos
  • Tequila
  • Techaluta de Montenegro
  • Tenamaxtlán
  • Teuchitlán
  • Tizapán el Alto
  • Tlaquepaque
  • Tlajomulco de Zúñiga
  • Tomatlán
  • Tonala
  • Tonaya
  • Tonila
  • Tototlán
  • Tuxpan
  • Tuxcueca
  • Unión de San Antonio
  • Unión de Tula
  • Valle de Guadalupe
  • Valle de Juárez
  • Villa Corona
  • Villa Purificación
  • Yahualica de González Gallo
  • Zacoalco de Torres
  • Zapopan
  • Zapotiltic
  • Zapotlanejo
  • Zapotlán el Grande
  • Zapotlán del Rey

Cabe destacar que Oxxo también regalará cafés en municipios de Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

Te puede interesar: Hija de Carmen Salinas reacciona a acusaciones contra su madre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones