Tiendas OXXO emitió un comunicado en el que anunció que ofrecerá café sin costo en zonas afectadas de México luego de los días difíciles que ha vivido la comunidad. Esto dice el texto compartido en redes sociales:"Sabemos que han sido días difíciles para nuestra comunidad. Como gesto de apoyo, en las zonas afectadas estaremos ofreciendo café sin costo del 26 al 28 de febrero" se puede leer en una imagen compartida en redes sociales oficiales de la cadena de tiendas de autoservicio.El ofrecimiento de café sin costo iniciado el pasado jueves 26 de febrero se extenderá hasta mañana sábado 28 del mismo mes. No obstante, la tienda también anunció la baja de precios en más de 50 productos esenciales para el hogar, aunque no especificó la lista de objetos que serían parte de las ofertas. En Jalisco, se podrá acceder a dicha oferta en los siguientes municipios del estados:Cabe destacar que Oxxo también regalará cafés en municipios de Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.