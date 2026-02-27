Un clip de una entrevista realizada por Saskia Niño de Rivera para el pódcast Penitencia se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales. En él, un recluso asegura haber sido contratado por personalidades del mundo del espectáculo y la política para cometer delitos graves relacionados con unos presuntos rituales que habrían involucrado a menores de edad. En ese sentido, el entrevistado apunta a Carmen Salinas a quien señala de comprar niños para realizar supuestos sacrificios satánicos.

Es por ello que María Eugenia Plascencia Salinas, hija de Carmen, fue cuestionada por Gustavo Adolfo Infante sobre la situación y esta fue su reacción.

"Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás, no tiene principios, busca fama", aseguró María. De igual forma, señaló que Saskia podría haber evitado la difusión del video y señaló que, muy al contrario de lo que se dice en el video, su madre, Carmen Salinas, era una persona católica y que gustaba de ayudar, por lo que la situación con la que se le relaciona resulta imposible.

En ese sentido, adelantó que ya se evalúa la posibilidad de recurrir a la vía legal para proteger el nombre y legado de Carmen Salinas. Mientras tanto, el clip ha sido editado para evitar los señalamientos que hace el reo respecto a Salinas.

Por último, María Eugenia Plascencia aclaró que la información en contra de la reconocida figura del mundo del espectáculo carece de pruebas y que debería respetarse la memoria de la actriz a casi cuatro años de su fallecimiento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB