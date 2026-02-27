Scary Movie 6: Lista de películas parodiadas en la nueva entrega

El próximo 12 de junio llegará a los cines Scary Movie 6, mostrando el regreso de la saga que transformó la parodia dentro del cine de terror. La nueva entrega retoma el espíritu irreverente que caracterizó a la franquicia desde sus inicios y vuelve a reunir a sus creadores originales: Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans, quienes estarán acompañados por su reminder colaborador y productor Rick Alvarez. El anuncio ha despertado entusiasmo entre los seguidores del humor irreverente, al tiempo que reabre la discusión sobre los límites de la comedia en la actualidad.

Uno de los principales atractivos de esta sexta parte es la selección de películas recientes que serán objeto de sátira. De acuerdo con información difundida por Dread Central, la cinta incluirá referencias directas a producciones que han marcado el rumbo del terror contemporáneo. Entre ellas figura Sinners, dirigida por Ryan Coogler y nominada al Óscar.

La parodia, según versiones cercanas al proyecto, hará alusión a su antagonista mediante un diseño que remite a la máscara de Ghostface, personaje central de la saga Scream, aunque con una variación visual que ya genera comentarios en redes.

También formará parte de la sátira Weapons, dirigida por Zach Cregger. Considerada por algunos como una obra destacada del terror reciente, será reinterpretada en una secuencia que involucra a la tía Gladys y un misterioso timbre, elemento relevante en la historia original.

A esta lista se suma Un lugar tranquilo, de John Krasinski, cuya propuesta basada en el silencio será adaptada al estilo de humor físico y situaciones exageradas que distingue a la franquicia.

La apuesta más polémica llegará con la parodia de Terrifier 3, específicamente en una escena ambientada en un centro comercial protagonizada por Art el payaso. En ese segmento participan la actriz Felissa Rose y el productor Michael Leavy, quienes ya habían colaborado en entregas anteriores de la saga original.

La lista completa es:

Scream

M3gan

Halloween

Sinners

Get Out

Weapons

Longlegs

The Substance

Terrifier

Smile

El elenco combinará rostros clásicos y nuevas incorporaciones. Regresan figuras como Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott y Jon Abrahams. A ellos se suman Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner, ampliando el reparto con nuevas generaciones de comediantes.

En declaraciones a Entertainment Weekly, Marlon Wayans afirmó que la película buscará ser “de igual oportunidad para ofender a todos” y añadió: “Solo queremos hacer reír a todo el mundo, no nos importa si eres sensible. Incluso las personas sensibles necesitan reírse de sí mismas”. Este planteamiento resume la intención del proyecto, que apuesta por una comedia sin restricciones y que, antes incluso de su estreno, ya ocupa un lugar central en la conversación sobre provocación y humor en el cine actual.

