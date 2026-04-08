Recaudación para Mary Martínez, familia de Kimberly Loaiza pide ayuda

Mary Martínez Robledo, madre de la popular influencer mexicana Kimberly Loaiza, enfrenta una grave crisis de salud y ha permanecido bajo observación médica durante varios meses, lo que ha derivado en una millonaria cuenta hospitalaria. Ante esta situación, familiares han solicitado apoyo para poder cubrir los gastos.

En días recientes, Steffany Loaiza, hermana de Kimberly y también creadora de contenido, compartió a través de un video la situación de su madre y las dificultades que han enfrentado para costear el tratamiento.

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Sin embargo, algunas de sus declaraciones desataron una fuerte polémica en redes sociales, ya que afirmó que Kimberly no ha contribuido con los gastos hospitalarios de su madre.

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza?

Según la versión de la familia, Mary fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una grave infección. Aunque no se ha detallado el diagnóstico específico, se informó que la complicación surgió a partir de un cuadro inicial de gripe que evolucionó hasta convertirse en una infección interna con abscesos.

La madre de la influencer tuvo que someterse a diversas cirugías y, de acuerdo con algunas versiones, incluso llegó a presentar un paro cardiaco. No obstante, logró salir adelante y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Las múltiples intervenciones médicas elevaron considerablemente los costos, alcanzando más de 5 millones de pesos. Steff Loaiza calificó estos episodios como “al borde de la muerte” y, aunque destacó que su madre se encuentra estable por el momento, el panorama sigue siendo incierto.

Piden donaciones para cubrir gastos hospitalarios de la mamá de Kimberly Loaiza

Tras dar a conocer la situación, Steff Loaiza solicitó apoyo a sus seguidores mediante una campaña de donación en la plataforma GoFundMe.

“Hola, soy Steff. Estoy recaudando fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos, hospitalarios y honorarios de los doctores que están atendiendo a mi mamá. Retiraré los fondos recaudados y realizaré los pagos directamente al hospital”, escribió.

Hasta ahora, la campaña ha tenido una amplia respuesta, logrando recaudar más de 3 millones de pesos mexicanos gracias a aportaciones voluntarias.

“Cualquier apoyo significa muchísimo para nosotros en este momento. Les agradezco de todo corazón por su ayuda, sus oraciones y por compartir”, añadió.

Incluso, la influencer y cantante Kenia Os, quien en el pasado tuvo diferencias con Kimberly Loaiza y su esposo Juan de Dios Pantoja, generó reacciones positivas en redes sociales tras realizar un donativo de 1.5 millones de pesos, entregado directamente al hospital donde se encuentra Mary.

Actualmente, la página sigue activa para recibir donaciones y la puedes encontrar en el siguiente enlace: https://www.gofundme.com/f/recaudacion-para-mary-martinez

Polémica por conflicto en la familia Loaiza

La controversia se intensificó luego de que Steff Loaiza señalara públicamente a su hermana por no haber cumplido con un supuesto acuerdo económico relacionado con los gastos médicos.

El tema ya había surgido desde el 4 de abril, cuando Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza aseguraron públicamente que estaban cubriendo la mayor parte de los costos. Sin embargo, el 6 de abril, Steff desmintió esta versión en un video titulado “Para Juan de Dios Pantoja”, donde afirmó que existía un acuerdo para dividir los gastos al 50%, el cual —según su versión— no se ha cumplido.

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Además, señaló que su hermana no ha visitado a su madre durante el proceso médico y sugirió que decisiones dentro de su entorno familiar habrían afectado la relación entre ambas partes.

Estas declaraciones generaron indignación entre seguidores de ambos creadores de contenido, quienes cuestionaron la falta de claridad en la situación y la aparente contradicción entre las versiones. También surgieron críticas por la posible incongruencia entre el nivel de ingresos atribuido a la influencer y el apoyo económico brindado.

La situación ha escalado en los últimos días, c on ambas partes ofreciendo versiones distintas sobre lo ocurrido, lo que ha intensificado el debate en redes sociales.

Mientras la salud de Mary Martínez continúa siendo delicada, la polémica familiar y mediática sigue creciendo. En medio de versiones encontradas, la atención pública se mantiene tanto en la evolución médica como en la resolución de un conflicto que ha expuesto tensiones personales ante millones de seguidores.

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