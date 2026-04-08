Horóscopos: Signos que tendrán fortuna por la luna cuarto menguante

La fase de Luna Cuarto Menguante de abril se presenta como uno de los momentos más introspectivos del mes, marcando el inicio del cierre de ciclos antes de la llegada de una nueva luna.

En astrología, esta etapa simboliza la depuración emocional, mental y energética, invitando a dejar atrás todo aquello que ya no suma: relaciones desgastadas, hábitos negativos o incluso pensamientos limitantes.

Lejos de ser un periodo negativo, el cuarto menguante abre la puerta a una transformación profunda. Es una fase en la que el universo favorece a quienes se atreven a soltar, perdonar y reorganizar su vida desde la raíz. Bajo esta influencia, la energía se vuelve más sutil pero también más poderosa, permitiendo avances silenciosos, decisiones acertadas y cierres necesarios que preparan el terreno para nuevas oportunidades.

Durante esta etapa, algunos signos experimentarán avances importantes, liberación de bloqueos y oportunidades inesperadas, especialmente en temas laborales, emocionales y económicos.

Libra

Los nacidos bajo Libra, regidos por el equilibrio, sentirán un impulso positivo para resolver conflictos pendientes. La buena suerte se manifestará en acuerdos favorables, reconciliaciones y decisiones acertadas. Es un momento ideal para cerrar capítulos que ya no aportan estabilidad.

Virgo

Para Virgo, esta fase trae claridad mental y oportunidades para reorganizar su vida. La fortuna llegará a través de soluciones prácticas a problemas que parecían estancados, así como mejoras en el ámbito económico.

Capricornio

El signo de Capricornio verá recompensas por esfuerzos pasados. La energía del cuarto menguante favorece el cierre de proyectos y el reconocimiento profesional. También es un buen momento para tomar decisiones financieras inteligentes.

Escorpión

Para Escorpión, la suerte estará ligada a la transformación personal. Esta fase permitirá dejar atrás cargas emocionales profundas, abriendo espacio para nuevas oportunidades, especialmente en el amor y crecimiento interior.

Piscis

Los nacidos en Piscis recibirán intuiciones poderosas que los guiarán hacia decisiones acertadas. La buena fortuna se presentará de manera sutil pero efectiva, ayudándolos a cerrar ciclos con paz y atraer nuevas oportunidades.

En general, la Luna Cuarto Menguante no es una fase de inicios, sino de limpieza y liberación. Aquellos signos que sepan soltar lo innecesario serán los más beneficiados, pues dejarán espacio para que la energía positiva fluya en las próximas semanas.

MF