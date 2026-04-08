En los últimos días, el nombre de Kimberly Loaiza se ha posicionado entre las principales tendencias en redes sociales, luego de que su hermana menor, Steff Loaiza, la acusara públicamente de no haber cumplido con un acuerdo económico relacionado con los gastos hospitalarios de su madre.

Mamá de Kimberly Loaiza es hospitalizada

De acuerdo con lo expuesto por la menor de los Loaiza Martínez, la madre de ambas, Mary Martínez, fue hospitalizada de emergencia tras presentar una infección grave que derivó en abscesos. Su estado se agravó al punto de requerir terapia intensiva, intubación y permanecer en coma durante varios días.

El conflicto escaló después de que, el pasado 4 de abril, Juan de Dios Pantoja y la "Lindura Mayor" aseguraran públicamente que la influencer estaba cubriendo la mayor parte de los gastos médicos.

No obstante, Steff Loaiza desmintió esta versión en un video titulado "Para Juan de Dios Pantoja". En dicho material, afirmó que existía un acuerdo para dividir los costos al 50%, compromiso que —según su versión— no se ha cumplido.

Además, señaló que su hermana no ha visitado a su madre durante el proceso médico, y sugirió que decisiones dentro de su entorno familiar, particularmente influenciadas por su cuñado, habrían afectado la relación entre su familia.

Incluso mencionó presuntas dinámicas de presión emocional relacionadas con la convivencia de los hijos de la pareja, Kima y Juanito, con sus abuelos.

Critican en redes sociales a Kimberly Loaiza

La polémica rápidamente se trasladó a redes sociales, donde usuarios cuestionaron el comportamiento de la influencer, especialmente por supuestos viajes y actividades recreativas mientras su madre enfrentaba una situación médica delicada.

Entre las voces más visibles se encuentra la de Javier Mata, conocido como "El Zorrito Youtubero", quien criticó abiertamente la situación a través de su cuenta en X (antes Twitter).

El creador de contenido expresó su incredulidad ante la posibilidad de que, pese a los altos ingresos atribuidos a Loaiza, el apoyo económico no haya sido proporcional a las necesidades. También cuestionó la aparente incongruencia entre el estilo de vida público de la influencer y la situación familiar.

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"Tampoco puedo creer que Kimberly Loaiza, habiendo ganado millones de dólares, no haya sacado a trabajar a sus papás y, peor aún, que ahora que se necesita para el hospital solo haya dado 25 mil mugres pesos. Ah, pero eso sí, la señora viaje y viaje por todos lados", escribió.

Además, recalcó que Kim ya es una persona "adulta y madre", por lo que sabe lo que es el necesitar a sus hijos.

Aunado a ello, retomó declaraciones de Steff Loaiza para señalar una supuesta influencia de Pantoja en la postura de Kimberly respecto a las responsabilidades familiares.

Cabe recalcar que no es la primera vez que Javier Mata se involucra en controversias relacionadas con la pareja. En 2023, el youtuber ya había emitido opiniones sobre una supuesta infidelidad de JD, la cual calificó como una posible estrategia mediática.

En aquel entonces, el conflicto escaló luego de que Pantoja reaccionara con mensajes directos hacia Mata, en los que lo acusó de hablar "pestes" del team Jukilop, pues, según el también cantante, no era la primera vez.

Ante ello, a través de su cuenta oficial de Facebook, Zorrito expuso el mensaje que le mandó Pantoja, en el que presuntamente lo amenazó.

El mensaje decía: "Llevas años y años tras de nosotros, y sigues con tu trauma… Nosotros estamos viajando por el mundo y disfrutando del dinero que jamás en tu miserable vida tendrás".