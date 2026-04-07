Kim Shantal, quien hizo mancuerna con Luis Alberto del Río "El Patrón" en "La Granja VIP" y con quien cofundó el entrañable "Team Cacaraqueo" al lado de Teo y La Bea, mostró sorpresa por la detención del luchado r, a quien vio como una figura paterna durante su estancia en el reality. La famosa reconoció que, aunque sigue sintiendo afecto por él, también expresó que ella siempre estará del lado de las mujeres.

La influencer participó en un encuentro organizado por Supernova Génesis, evento deportivo en el tendrá una intervención, y que la prensa aprovechó para cuestionarla acerca de qué opinión le merecía la denuncia que Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de "El Patrón" , hizo en su contra.

¿Qué opinó Kim Shantal de la detención de "El Patrón" por supuesta violencia intrafamiliar?

Shantal indicó que se sorprendió de conocer lo que había sucedido pues, durante el tiempo que trató a Del Río, se hizo de una imagen muy distinta a la que ahora demuestra.

"Fíjate que lo acabo de ver ahorita, qué triste, nos da mucha tristeza, yo no lo tenía en ese concepto, creo que es algo que no se puede justificar, él va a obtener lo que merece".

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

También dijo que cuando "El Patrón" llegó a hablarle de su esposa siempre se expresó de forma amorosa de ella , por lo que nunca se habría imaginado que Rodríguez Lucero era víctima de violencia familiar como ella señaló en su denuncia.

"No conozco nada de su vida íntima y personal, las veces que nos hemos hablado o visto, yo miraba una relación tan estable entre ellos, como mucho amor, uno nunca sabe lo que pasa de la puerta para dentro, la manera en que se expresaba de su esposa siempre fue de lo más lindo y respetuoso".

Kim aclaró que, a pesar de que sigue estimando al luchador -motivo por el que la circunstancia no le es indiferente-, no va a justificar su comportamiento y, sin titubear, indicó que, en esta situación, está del lado de su esposa Mary Carmen.

¿Kim Shantal dejará de ser amiga de "El Patrón" por este escándalo?

"No dejo de lado todo lo bonito que hemos vivido, tampoco se puede justificar, no voy a decir 'es que es mi amigo', no, obviamente yo siempre voy a estar del lado de la mujer, espero que Carmen esté bien y espero que 'El Patrón' asuma sus consecuencias", declaró.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

No dejó pasar de vista que, en su momento "El Patrón" fue uno de los críticos más severos de Eleazar Gómez quien, tuvo que enfrentar su responsabilidad por el delito de violencia familiar equiparada, y ahora él enfrenta una situación similar.

"Sí, eso es verdad, a mí me cae mal Eleazar, porque conozco eso de él y, ahora que 'Patrón' está en una situación así, no puedo defenderlo".

Cuando fue cuestionada acerca de si considerará terminar la amistad que la une al luchador, Shantal se mostró dudosa.

"Me ponen en una situación complicada, no sabría qué contestarte porque sí me pone triste, es una persona que quiero, una persona que considero mi amigo, tanto a él como a Carmen. Ojalá sí obtenga ayuda psicológica y pueda solucionar todo eso", deseó.

JM