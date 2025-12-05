¿Quién fue Eduardo Manzano "El Polivoz"?

Esta mañana, se reveló el fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano "El Polivoz" a los 87 años de edad el pasado jueves 4 de diciembre de 2025. La noticia fue informada por su hijo, Lalo Manzano, a través de sus redes sociales. El también comediante celebró el legado de su padre y dedicó una emotiva despedida a través de cuatro párrafos.

"Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz" firma Lalo Manzano, en una publicación que ya ha sido respondida por Luis Felipe Tovar, Mario Bezares y Shanik Berman entre otros famosos que han expresado sus condolencias.

Eduardo Manzano, conocido como "El Polivoz", nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza "Ferrusquilla". Posteriormente, formó junto a Enrique Cuenca, el dúo que sería central en su carrera: "Los Polivoces".

El par de cómicos se conocieron en el programa "La Hora del Imitador", un concurso que culminó en empate y en la creación de una de las relaciones determinantes en la historia de la comedia mexicana. Durante las décadas de 1960 y 1970, "Los Polivoces" alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica, y películas como "Agarrando parejo" (1964), "Tres mil kilómetros de amor" (1967) y "El aviso inoportuno" (1968).

Entre los personajes icónicos de la dupla se encuentran Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y "Wash and Wear". Igual de importante que el aspecto creativo, Manzano se encargó de la administración del dúo, gestionando contratos y giras exitosas.

En décadas posteriores, Manzano continuó su trayectoria en cine y televisión con filmes como "Escuela para brujas" (1990) y "Yo hice a Roque III" (1993), y en 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie "Una familia de diez" junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Prestó su voz para animaciones como Nikté y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI.

Con información de SUN

