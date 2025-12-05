Así se veía Eduardo Manzano 'El Polivoz 'de joven | FOTOS

El aclamado actor, comediante y figura reconocida del entretenimiento en México, Eduardo Manzano, falleció este jueves 4 de diciembre a la edad de 87 años, dejando un vacío irreparable en el corazón de todos sus fanáticos.

Su familia informó su partida a través de redes sociales, por lo que rápidamente la publicación se llenó con miles de comentarios lamentando el hecho.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió el hijo de Manzano.

¿Quién fue Eduardo Manzano y por qué fue tan relevante?

El distinguido actor se colocó como uno de los pioneros en la escena humorística del país y de Latinoamérica, pues su trabajo en el dúo Los Polivoces junto a Enrique Cuenca y en la serie Una familia de diez le valió para figurar como uno de los comediantes más conocidos y emblemáticos de las últimas décadas.

Durante su trayecto por la televisión, Manzano interpretó a muchos personajes icónicos que, hasta el día de hoy, siguen siendo fuertemente recordados .

Su carisma, creatividad y chispa fueron lo que le consiguieron el éxito, pues en más de una ocasión Eduardo logró ser reconocido como uno de los mejores humoristas, actores e imitadores de voces.

Además de su paso por las pantallas, Manzano participó en diferentes obras teatrales y prestó su voz para diversos proyectos cinematográficos.

¿Cómo se veía Eduardo Manzano de joven?

Manzano nació en la Ciudad de México el 18 de julio de 1938 y, aunque no se tiene una fecha exacta, se sabe que comenzó su carrera como imitador de voces en la radio y en el teatro desde una edad temprana.

Sin embargo , fue hasta 1959, a la edad de 21 años, cuando inició sus primeros pasos hacia la fama tras conocer a Enrique Cuenca en La Hora del Imitador , ya que de ese encuentro surgió el emblemático dúo Los Polivoces, que marcaría para siempre la comedia mexicana.

El dúo debutó en 1960 en el Teatro Ideal y rápidamente destacó por su talento en caracterizaciones y humor vocal.

Durante las décadas de 1960 y 1970, Los Polivoces alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica, así como con películas como Agarrando parejo (1964), Tres mil kilómetros de amor (1967) y El aviso inoportuno (1968).

Crearon personajes icónicos como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y “Wash and Wear”, consolidándose como íconos de la comedia mexicana. Manzano también manejaba la administración del dúo, asegurando contratos y giras exitosas.

En décadas posteriores, Manzano continuó su trayectoria en cine y televisión con filmes como Escuela para brujas (1990) y Yo hice a Roque III (1993), y en 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie Una familia de diez junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Prestó su voz para animaciones como Nikté y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI. A sus 82 años, en 2021, fue hospitalizado por una infección biliar, reviviendo la nostalgia por su aporte al humor mexicano.

Con información de SUN

XP