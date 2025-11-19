En una audiencia celebrada recientemente, el músico y productor Cruz Martínez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, en sus modalidades física, psicológica y patrimonial, en perjuicio de su exesposa, la cantante Alicia Villarreal.

La fiscal Diana Leticia Escobar Rocha, confirmó la resolución judicial que establece un plazo de investigación complementaria de dos meses para el caso.

Durante la misma audiencia, se impusieron diversas medidas cautelares para proteger a la víctima. Entre ellas figuran la prohibición para Martínez de acercarse a Alicia Villarreal, así como la restricción para acercarse a los lugares que ella frecuente. Además, el acusado deberá presentarse periódicamente, con una frecuencia quincenal, ante las autoridades correspondientes.

Los asesores jurídicos Ulrich Richter y Agustín Liñán han sido los encargados de señalar dicha información, que surge en un contexto donde la denuncia de Alicia Villarreal ha levantado una fuerte atención mediática y social.

Este proceso forma parte de un conjunto de acciones legales que buscan garantizar la seguridad y justicia para la cantante , quien ha hecho pública la situación de violencia sufrida durante su relación con Martínez.

Cruz Martínez lanza un comunicado

Por su parte, Cruz Martínez lanzó un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que asegura que las acusaciones en su contra fueron desestimadas, sin embargo, el juez lo vinculó a proceso únicamente para continuar con las investigaciones correspondientes:

“De las tres acusaciones y cargos en mi contra han sido completamente desestimados y rechazados en su totalidad, y apenas está iniciando el camino legal para desmentir el último que queda de ellos, que es la supuesta violencia familiar”, posteó.

“El día de hoy un Juez me vinculó a un proceso diciéndome que esto no significaba que era culpable, pues ante la Ley sigo siendo completamente inocente, sino que – solamente – autorizaba al Ministerio Público para continuar con su investigación por los próximos dos meses”, finalizó.

Alicia Villareal pide auxilio en concierto

En febrero de este año, la cantante se convirtió en el centro de la polémica, esto luego de que lanzara una señal de auxilio durante uno de sus conciertos y acusara a Martínez por presunta violencia doméstica.

El proceso legal ha sido largo, no obstante, Villarreal se ha mantenido firme, ya que considera que no es una mujer dejada, y no estaba dispuesta a soportar el maltrato por parte de su esposo. "No soy una mujer dejada. Esa noche ya no podía permitirme que hubiera más ", comentó en una entrevista.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal duraron juntos más de 20 años, tienen dos hijos en común, y tras darse a conocer el proceso de divorcio entre ellos, la cantante de regional mexicano hizo pública su relación sentimental con Cibad Hernández , un creador de contenido e influencer 12 años menor que ella, y con quien ha dicho la artista, se encuentra muy feliz.

Con información de SUN.

AL