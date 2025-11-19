Esta mañana, en vísperas del inicio de la semifinal de Miss Universo, Omar Harfouch encendió las redes nuevamente al revelar que está planeando tomar acciones legales en contra de la organización luego de sus polémicas declaraciones del día de ayer. El músico francés volvió a utilizar su perfil de Instagram para compartir el mensaje que está acumulando diversas reacciones en la red.

Esto dijo Omar Harfouch sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra Miss Universo

A través de una publicación en Instagram titulada: "Declaración - Acciones legales en consideración en contra de la organización de Miss Universo":

"Yo, Omar Harfouch, renunciante al panel de jurado de Miss Universo, deseo informarle al público que he consultado a una de las firmas legales líderes de Nueva York para estudiar una potencial queja formal ante la Oficina General de Abogados en contra de la organización de Miss Universo.Las situaciones que se están evaluando incluyen, aunque no están limitadas, fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daño emocional y de reputación".

A su vez, Harfouch se refirió al tema que develó el día de ayer y que ha puesto en fuego la situación. El músico francés reveló una supuesta votación fraudulenta para elegir al Top 30 de Miss Universo rumbo a la gran final. Esto fue lo que escribió:

"Ha salido a la luz que una votación secreta e ilegitima fue realizada para determinar el Top 30 de contendientes antes de la llegada oficial del jurado. Esta votación fue realizada por individuos que no son parte de los miembros anunciados del panel oficial de jurados, incluyendo al menos una persona con una relación romántica con una de las contendientes, lo cual constituye un claro y serio conflicto de intereses, y puede ser calificado como colusión y una manipulación de la competencia internacional."

Por último, advirtió a los jueces que aún son parte del panel de jurados y a aquellos que se unan en las próximas horas que, "desde este momento en delante, participar en el jurado final de Miss Universo puede implicar legalmente que estarían relacionados con un fraude de escala mundial. Ahora que esta información se ha hecho pública, su involucramiento puede traer acciones legales indirectas".

Hay que recordar que la final de Miss Universo se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en la sede de este 2025, Tailandia.

