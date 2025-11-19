Nodal libra vinculación a proceso en conflicto legal con Universal Music

Por falta de pruebas, el cantante sonorense Christian Nodal no fue vinculado a proceso por la presunta falsificación de documentos, acusación hecha por su exdisquera Universal Music, sin embargo, continúa el proceso en civil.

La primera audiencia se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México como parte pleito legal que, desde hace un par de años, sostiene Nodal contra su exdisquera.

Esta audiencia, que estaba programada para comenzar ayer martes 18 de noviembre a las 14:35 horas en la Sala de Audiencias Cuatro del Reclusorio Oriente, inició poco antes de la medianoche a causa de un retraso. Nodal llegó acompañado de sus padres quienes también debían comparecer.

¿Qué pasó en la audiencia?

La audiencia duró aproximadamente 17 horas y tras salir esta mañana del 19 de noviembre, aproximadamente a las 7:00 horas, acompañado de su abogado y sus padres del reclusorio, brindó algunas declaraciones a los medios de comunicación que estuvieron durante horas esperando al cantante.

“Siempre he creído en la justicia. Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras”, dijo Nodal.

Compartió que el proceso que Universal Music inició en su contra finalizó satisfactoriamente para él: “Llevamos aquí 17 horas, valió la pena. Quiero decirles que una jueza ya dictó que no hay vinculación a proceso”.

El pleito inició hace dos años, cuando Christian se negó a reanudar su contrato con Universal Music y demandó para recuperar los derechos de, al menos, 50 de sus canciones; Universal, por su parte, respondió con una contrademanda en la que presentó una carta, firmada por Cristy, donde cedían la titularidad de los temas; además acusó al cantante y a sus padres por la presunta falsificación de 32 contratos.



