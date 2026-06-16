¿Quién es el actor de doblaje de Woody en Toy Story 5?

El universo de la animación ha dado un giro sumamente relevante de cara al estreno en cines de la quinta entrega de Toy Story. Tras meses de intensas especulaciones entre los fanáticos de América Latina, finalmente se ha esclarecido la principal incógnita del reparto de voces... ¿quién interpretará a Woosy el personaje más querido de los fans, hay cambios?

De acuerdo con la producción encargada del doblaje al español de Toy Story 5, el reconocido actor de doblaje y locutor profesional Arturo Mercado Jr. es el encargado de dar voz al comisario en este nuevo largometraje de 2026; es decir, escucharemos una voz ya conocida en el personaje.

La asignación de este rol no es un hecho menor para la industria del entretenimiento en español. El personaje del vaquero de juguete demanda una combinación exacta de calidez, autoridad moral y carisma, cualidades que el intérprete ha pulido a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria profesional en los atriles.

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¿Qué otras voces escucharemos en Toy Story 5?

Además de Arturo Mercado Jr., la producción de Disney Latinoamérica confirmo que la cinta volverá a contar con la interpretación de José Luis Orozco como Buzz Lightyear; Irán Castillo, por su parte, interpretará a Jessie, Diana Santos será Betty, Arturo Mercado le dará vida al cerdo Hamm, Arturo Castañeda regresará como Forky y Jesse Conde se pondrá en la piel del Señor Cara de Papa.

Sobre las novedades, Belinda, Bizarrap y Bad Bunny también prestarán su talento con nuevos personajes que, sin duda, te harán vivir toda clase de emociones: la tableta inteligente Lilypad, Santa de Jardín y Pizza con Anteojos... ¡qué tal!

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¿Quién hacía la voz original de Woody en las primeras películas de Toy Story?

La voz del comisario vaquero en las primeras dos entregas de la saga para el mercado latinoamericano fue interpretada de manera magistral por el reconocido actor mexicano Carlos Segundo, cuyo trabajo definió la personalidad del personaje para toda una generación de espectadores.

JM