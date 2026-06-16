Este jugador de Cabo Verde sumó 6 millones de seguidores en Instagram tras empatar con España y superó a Tim Payne

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, el arquero de Cabo Verde que multiplicó sus seguidores en Instagram tras empatar su equipo con España en el Mundial 2026. El futbol siempre guarda sorpresas maravillosas, y la Copa del Mundo no es la excepción. En un partido que prometía ser un trámite para la selección española, el guardameta africano de 40 años decidió cerrar su portería con candado y asegurar un empate histórico a cero goles.

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Su actuación fue tan espectacular que fue elegido como el mejor jugador del partido. Sin embargo, el verdadero fenómeno no ocurrió sobre la cancha de juego, sino en las redes de millones de personas en el mundo, donde su popularidad explotó de forma repentina.

El sorpresivo salto a la fama digital

Antes de que el árbitro pitara el inicio del encuentro, la cuenta oficial de Instagram de Josimar Dias apenas superaba los 50 mil seguidores. Era un perfil modesto, propio de un jugador que ha forjado su carrera lejos de los grandes focos mediáticos europeos.

Pero la magia del Mundial 2026 hizo lo suyo. En cuestión de horas, y gracias a sus atajadas providenciales frente a los delanteros de España, su perfil experimentó un crecimiento vertiginoso hasta alcanzar la increíble cifra de 6.7 millones de seguidores.

Este salto cuantitativo no solo representa un logro personal, sino que lo posiciona por encima de la población total de su propio país. La sorpresa del jugador fue evidente cuando, en plena entrevista post-partido, le informaron en vivo sobre su nuevo estatus de influencer mundial.

El destrono del neozelandés Tim Payne

Hasta hace unas horas, el título del jugador más viral del torneo le pertenecía a Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda había logrado acumular 5.8 millones de seguidores gracias a una exitosa campaña en redes sociales durante la previa mundialista.

No obstante, el carisma y la heroica resistencia de Vozinha lograron opacar ese récord en un abrir y cerrar de ojos. La comunidad virtual se volcó masivamente a apoyar al veterano portero, demostrando que las historias de superación y esfuerzo siguen siendo las favoritas del público.

Claves del fenómeno Vozinha en el Mundial 2026

La magnitud de este suceso convirtió a este futbolista inesperadamente en la tendencia número uno a nivel global. El impacto de las redes sociales en el deporte moderno es innegable, y el caso del arquero de Cabo Verde es el ejemplo perfecto de esta nueva era digital. Mientras el torneo avanza, todos los ojos estarán puestos en sus guantes y, por supuesto, en sus próximas publicaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS