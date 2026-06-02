Así son las palomeras coleccionables de Toy Story 5 en Cinépolis y Cinemex

El regreso del vaquero Woody, el astronauta Buzz Lightyear y toda la pandilla de juguete ya se comienza a perfilar como uno de los eventos cinematográficos más esperados del 2026. Con el anuncio de la fecha de estreno de Toy Story 5, las principales cadenas de cine del país no perdieron tiempo y se pusieron manos a la obra para comenzar a trabajar en sus respectivas palomeras temáticas.

Tanto Cinépolis como Cinemex, sorprendieron a los fanáticos mostrando en sus redes sociales los diseños exclusivos de las palomeras que acompañarán el estreno de Toy Story 5 en las salas de México.

Como ya es habitual, las palomeras de la película prometen ser un gran atractivo para chicos y grandes, especialmente para quienes han crecido con esta saga cinematográfica de Pixar desde 1995.

Así luce la Palomera de Toy Story 5 de Cinépolis

La propuesta de Cinépolis apuesta por un diseño grande y con apariencia de colección premium.

Su diseño está basado en uno de los íconos más reconocibles de todo Pixar: la clásica pelota amarilla de Toy Story acompañada de una franja azul y una estrella roja. Destaca en esta composición la gran galería de personajes de la saga que la decoran.

En la parte superior sobresale Buzz Lightyear, colocado con las alas desplegadas y acompañado de una pose heroica con los brazos levantados, como si estuviera a punto de decir: “Al infinito y más allá”, recreando uno de los momentos más recordados del guardián espacial. A un costado aparece Jessie, la vaquerita con una pose relajada que completa la escena.

Cortesía: Cinépolis

Por otra parte: La apuesta de Cinemex

La estrategia de Cinemex es completamente distinta. Decidieron enfocarse en presentar toda una línea de palomeras individuales enfocados en personajes específicos de la franquicia.

Uno de los diseños más atractivos es el de Hamm, el famoso cerdito alcancía. Otra de las favoritas para muchos será la palomera de Buzz Lightyear, inspirada en su mítico casco espacial, que destaca por su acabado futurista.

Cortesía: Cinemex

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Pixar ya confirmó que Toy Story 5 llegará a las salas de cine del país el próximo 18 de junio de 2026, mientras que su estreno para los Estados Unidos está programado para el 19 de junio.

En esta nueva entrega seremos testigos de una nueva confrontación: nuestros juguetes favoritos contra la nueva tecnología y cómo les ha ido arrebatando sus espacios con los niños.

CA