Toy Story 5, la producción de Pixar más esperada en este 2026, ha entrado en una fase de revelaciones sumamente intrigantes para los fanáticos del cine animado. El guionista y director de esta quinta entrega, el galardonado Andrew Stanton, compartió detalles inéditos sobre cómo se estructuró la narrativa base antes de llegar a los cines este mes de junio de 2026.

De acuerdo con reportes especializados, las primeras mesas de trabajo creativas buscaban respetar de forma estricta los acontecimientos finales vistos en la película anterior de 2019. En aquel cierre, el vaquero de juguete tomaba la decisión de separarse de su histórica comunidad y de la pequeña Bonnie para convertirse en un "juguete perdido" junto a su pareja sentimental, la pastora Betty.

La idea original del estudio cinematográfico era centrar el conflicto de forma exclusiva en los personajes que permanecieron bajo el Bonnie. De esta manera, la trama iba a avanzar sin la presencia física ni los diálogos del personaje principal, obligando a los creativos a buscar una justificación para reintroducirlo debido a las presiones del desarrollo comercial.

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El ascenso de la tecnología: la verdadera amenaza que obligó el regreso de Woody

¿Qué fue lo que cambió el rumbo del libreto y trajo de vuelta al vaquero? El argumento central de la nueva película aborda una problemática sumamente actual: la transición de los niños desde el juego con juguetes tradicionales hacia el consumo desmedido de dispositivos electrónicos y pantallas digitales.

La trama se detiene cuando la pequeña dueña, quien ahora cuenta con ocho años de edad, recibe como regalo una tableta electrónica interactiva equipada con inteligencia artificial llamada Lilypad. Este dispositivo se convierte rápidamente en su objeto de entretenimiento preferido, desplazando la relevancia de las figuras de plástico y felpa en su rutina diaria.

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Ante esta crisis existencial y la pérdida acelerada de atención, la vaquera Jessie, quien había asumido el rol de líder del grupo en la habitación, se encuentra superada por la sofisticación del aparato tecnológico. Es en este punto crítico donde el guardián espacial Buzz Lightyear toma la determinación de salir al mundo exterior para buscar el consejo y liderazgo de su antiguo compañero de aventuras... ¡el buen Woody!

¿Qué dijo el director Andrew Stanton sobre Woody en Toy Story 5?

En una entrevista con Cinemablend, Stanton explicó por qué Woody se volvió un problema para la quinta entrega de la saga y cómo lo solucionaron:

"Al principio no sabía cómo traerle de vuelta, así que, como sabía que harían falta muchos borradores para que la película quedara bien, escribí el primer borrador sin él, solo para ver si lo echaba de menos. Y así fue", aceptó.

Si bien algunas personas podrían considerar que el regreso de Woody no es coherente con el final de Toy Story 4, Andrew Stanton se mostró bastante satisfecho con el resultado obtenido en el guion final: "Lo conseguimos y ahora no puedo imaginarlo de otra manera", expresó.

JM