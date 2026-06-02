Bizarrap y Bad Bunny llegan a Toy Story 5: cuál será la función de sus nuevos personajes

¿Te imaginas a los máximos exponentes de la música urbana interactuando con Woody y Buzz Lightyear? Hoy se confirmó que Bizarrap y Bad Bunny darán voz a dos nuevos personajes en Toy Story 5, marcando un hito histórico para los artistas latinos en el cine.

La sorpresiva noticia fue revelada de manera oficial este martes 2 de junio de 2026 por los estudios Disney y Pixar. A través de un comunicado, confirmaron que ambos músicos formarán parte del elenco de doblaje en español para la esperada quinta entrega de la exitosa franquicia animada.

El debut de Bizarrap en el cine animado

INSTAGRAM/bizarrap

El aclamado productor argentino, mundialmente famoso por sus virales sesiones musicales, asume de esta manera su primer gran desafío dentro de la industria cinematográfica de Hollywood. Esta participación representa un salto sin precedentes en su meteórica carrera artística, llevándolo a explorar nuevas facetas creativas.

En esta nueva aventura, Bizarrap tendrá la responsabilidad de prestarle su voz a un peculiar personaje bautizado como Santa de Jardín. Se trata de un simpático gnomo que, según los primeros adelantos, promete robarse el corazón de los espectadores con su inusual personalidad.

Según los detalles compartidos por la producción de la película, este gnomo de jardín es descrito como un integrante sumamente excéntrico y ferozmente protector. Su rol será fundamental dentro de una pequeña, pero poderosa, comunidad de juguetes que han sido dejados en el olvido.

Estos nuevos y misteriosos personajes habitan en un viejo cobertizo abandonado, ubicado en el patio trasero de una tranquila zona residencial. Allí, viven completamente alejados de las aventuras tradicionales que suelen protagonizar los héroes clásicos de la saga, creando un micro-universo fascinante.

El talentoso artista celebró la emocionante noticia a través de sus redes sociales oficiales. En su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotografías donde se lo puede ver posando muy sonriente junto a las icónicas figuras de acción del vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear.

"Soy la voz de Santa de jardín, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42", escribió el exitoso productor, dejando en claro su profunda emoción y agradecimiento por esta oportunidad única.

Bad Bunny y el misterio de “Pizza con Anteojos”

EFE/ARCHIVO

Por su parte, el reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny también se integra de lleno al mágico universo de los juguetes. Su incorporación había sido anunciada previamente, pero ahora se conocen más detalles sobre su rol, el cual resulta ser sumamente llamativo, original y divertido.

El popular "Conejo Malo" será el encargado de interpretar a Pizza con Anteojos (también conocido como Pizza con Gafas de Sol). Este juguete destaca de inmediato por su diseño inusual, rompiendo con los moldes clásicos a los que la franquicia nos tenía acostumbrados.

Los creativos de Disney han descrito a este particular personaje como una figura totalmente desenfadada, misteriosa y con muchísimo estilo. Sin duda, estas características encajan a la perfección con la arrolladora personalidad y la imagen pública que el cantante urbano proyecta en sus multitudinarios conciertos.

Al igual que el protector gnomo interpretado por el productor argentino, esta carismática porción de pizza forma parte del mismo grupo de juguetes marginados. Ambos conviven en el jardín, enfrentando los desafíos diarios de haber sido olvidados por sus antiguos dueños.

Uno de los momentos más esperados por los millones de fanáticos alrededor del mundo será la interacción directa entre ambos ídolos musicales. Ver a estas dos potencias de la música urbana compartiendo diálogos en la pantalla grande es un atractivo innegable para la taquilla.

Los estudios de animación confirmaron oficialmente que Santa de Jardín y Pizza con Anteojos compartirán una escena clave dentro de la trama. Este cruce de personajes ha sido catalogado por los propios creadores como un "encuentro sorprendente e imperdible" que desatará las risas del público.

Taylor Swift y los detalles clave del gran estreno

La esperada película no solo brillará por la inclusión de estas destacadas voces latinas, sino también por la participación de la superestrella estadounidense Taylor Swift. La multipremiada artista aportará su inmenso talento a la banda sonora oficial de la cinta, elevando aún más las expectativas.

La cantante compuso e interpretó una emotiva canción original de estilo country titulada I Knew It, I Knew You. Según trascendió, este tema musical fue coescrito junto a Jack Antonoff y está profundamente inspirado en el viaje personal y la evolución de la querida vaquera Jessie.

La dirección de esta ambiciosa y nueva aventura animada se encuentra a cargo del experimentado cineasta Andrew Stanton, un veterano de la casa. Mientras tanto, la compleja producción del largometraje recae en las expertas manos de Lindsey Collins, garantizando la calidad visual y narrativa del proyecto.

El estreno mundial en las salas de cine está programado de manera oficial para el próximo 19 de junio de 2026. Esta fecha ya está marcada en el calendario de miles de familias y seguidores que aguardan ansiosos el regreso de sus personajes favoritos a la pantalla.

Dato clave 1: Bizarrap debuta en el cine prestando su voz al gnomo Santa de Jardín .

debuta en el cine prestando su voz al gnomo . Dato clave 2: Bad Bunny le da vida al misterioso y estilizado Pizza con Anteojos .

le da vida al misterioso y estilizado . Dato clave 3: Taylor Swift estrena la canción original I Knew It, I Knew You .

estrena la canción original . Dato clave 4: La fecha de estreno oficial en cines es el 19 de junio de 2026.

Con esta audaz mezcla de comedia, aventura y la participación de las estrellas más grandes de la música actual, la franquicia demuestra su vigencia. Toy Story 5 deja en claro su inagotable capacidad para reinventarse, prometiendo seguir cautivando a múltiples generaciones con historias llenas de magia y emoción.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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