¿Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia Os? Amigo de la cantante aviva rumores tras su ruptura

El fin de la relación entre los cantantes mexicanos Peso Pluma y Kenia Os se ha convertido en uno de los temas que más han acaparado las redes sociales en los últimos días, pues la noticia de la ruptura desconcertó a los fanáticos que seguían de cerca sus movimientos, especialmente porque poco antes se les había visto muy felices juntos.

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Sin embargo, tras darse a conocer la separación, miles de internautas comenzaron a especular sobre una posible infidelidad por parte del intérprete, una teoría que durante esta semana tomó mayor fuerza.

Luego de la ruptura, Kenia Os se dejó ver en el partido inaugural del Mundial 2026 rodeada de sus amigos, entre ellos el actor Alejandro Speitzer, mientras que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, celebró su cumpleaños junto a su equipo de trabajo.

No obstante, en sus últimas apariciones públicas ambos han mostrado una imagen más seria; incluso el cantante se ha mostrado vulnerable durante sus presentaciones, donde ha llegado a llorar sobre el escenario.

Más de un año de relación fue el tiempo que compartieron Peso Pluma y Kenia Os. Ambos, con giras internacionales, se acompañaban en distintos momentos y compartían en redes sociales fotografías y detalles de su relación, la cual parecía avanzar favorablemente. Sin embargo, después de que la cantante llorara mientras interpretaba temas de amor durante su reciente concierto en Monterrey, las alarmas se encendieron entre sus seguidores.

La sospecha de que algo andaba mal entre ella y Peso Pluma empezó a sonar cada vez más fuerte hasta que hace unos días ambos publicaron un comunicado en el que confirmaron que ya no están juntos como pareja; no revelaron las causas.

Rumores de una posible infidelidad crecen tras nuevas declaraciones

Sin embargo, "La Divaza", el nombre artístico de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, un famoso youtuber, cantante y celebridad de internet venezolano, de los mejores amigos de Kenia, dio unas declaraciones que hacen creer que Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia.

En el programa "Pica y se extiende", de Telemundo, "La Divaza" es cuestionado sobre los motivos del truene de la pareja, a lo que respondió:

"Yo vi unos likes por ahí, no sé, como de una que trabajaba con Kenia, algo así, como que Peso había hecho algo ... pero imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos...", expresó.

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En redes ya se especula que de quien habla "La Divaza" sería una bailarina del equipo de Kenia ; hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto.

Lo cierto es que mientras Kenia ha borrado las fotos de Peso Pluma de su cuenta de Instagram, el cantante no lo ha hecho.

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