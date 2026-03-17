¿Quién es Cirkut, productor detrás de la canción del Mundial 2026 interpretada por Carín León?

El nombre de Henry Russell Walter, mejor conocido en la industria musical como Cirkut, volvió a cobrar relevancia tras darse a conocer que participa como productor en la canción oficial del Copa Mundial de la FIFA 2026 , interpretada por el cantante mexicano Carín León.

Cirkut es uno de los productores y compositores más influyentes del pop internacional en la última década. Nacido el 23 de abril de 1986 en Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia, comenzó su carrera musical desde muy joven.

En 2004 se trasladó a Toronto, donde fundó su propio estudio de grabación, Dream House Studios, espacio que marcó el inicio de su consolidación como productor.

Con el tiempo se mudó a Los Ángeles, ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera y comenzó a trabajar con algunas de las figuras más importantes del pop y la música urbana.

El productor detrás de grandes éxitos del pop

A lo largo de su trayectoria, Cirkut ha participado en la creación de varios de los mayores éxitos del pop contemporáneo. Entre ellos destacan canciones que alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100, como Part of Me, Roar y Dark Horse de Katy Perry, además del éxito mundial Wrecking Ball de Miley Cyrus.

También ha colaborado con una larga lista de artistas internacionales, entre ellos Rihanna, The Weeknd, Britney Spears, Shakira, Nicki Minaj, Kesha y Lil Wayne, consolidando una carrera marcada por la versatilidad y el éxito comercial.

Su trabajo en el álbum Starboy de The Weeknd le valió en 2018 el Premio Grammy al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo , uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. En 2026 ganó el Premio Grammy como mejor productor por su participación en el disco vocal con el grupo MAYHEM.

Productor del año, Este año se llevo el premio a Mejor grabación de pop bailable no clásico “Abracadabra” de Lady Gaga 'MAYHEM' . INSTAGRAM/@cirkut

Colaboraciones cercanas en la industria

Uno de sus proyectos más conocidos ha sido su colaboración con la cantante Ava Max, con quien trabajó en gran parte de su repertorio musical. Ambos músicos han compuesto cientos de canciones juntos desde mediados de la década de 2010.

En una entrevista concedida en 2023, la intérprete reveló que su relación profesional comenzó cuando le cantó “Happy Birthday” a Cirkut, momento que marcó el inicio de su colaboración creativa. Aunque en algún momento mantuvieron una relación sentimental, actualmente continúan siendo amigos cercanos y socios musicales.

Con su participación en la canción del Mundial 2026 junto a Carín León, Cirkut suma otro proyecto internacional a su carrera, ahora vinculado al mayor evento futbolístico del planeta.

TG