HBO Max anuncia quiénes son los actores que se unen a la temporada 4 de The White Lotus

Uno de los proyectos originales más exitosos de HBO Max en los últimos años, The White Lotus, regresará próximamente con una nueva entrega cargada de drama, misterio, comedia y, por supuesto, una tragedia inesperada.

Tras el estreno de su última temporada el pasado 16 de febrero de 2025, la aclamada serie volverá a la pantalla con una cuarta temporada que contará con nuevos huéspedes y trabajadores del prestigioso hotel que da nombre a la historia.

Hasta ahora, se sabe que la nueva entrega estará ambientada en Francia, específicamente en la lujosa y reconocida Riviera Francesa, donde el hotel Château de la Messardière, en Saint-Tropez, servirá como escenario principal de la trama.

Fue este martes cuand o HBO Max reveló parte del elenco que se sumará a la producción, lo que avivó la emoción entre los seguidores de la serie, quienes esperan con expectativa su regreso.

¿Qué actores participarán en la cuarta temporada de The White Lotus?

A través de redes sociales, la plataforma confirmó que Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarred Paul se integran al elenco de la serie dirigida por Mike White.

Ellos se unen a Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka y Nadia Tereszkiewicz, quienes ya habían sido anunciados previamente.

Por el momento, no se han revelado detalles sobre los personajes que interpretará cada actor ni aspectos específicos de la trama.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de The White Lotus?

La fecha de estreno aún no ha sido confirmada; sin embargo, se sabe que las grabaciones comenzarán en abril próximo. Por ello, se estima que la nueva temporada podría llegar a finales de 2026 o a inicios de 2027.

Cabe recordar que las entregas anteriores se han estrenado a principios de año, por lo que este patrón podría repetirse.

Conforme avance la producción, HBO Max dará a conocer más detalles sobre la historia, el elenco y el desarrollo de la serie, por lo que se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales.

Aunque aún faltan meses para su estreno, cada nueva actualización sobre The White Lotus genera expectativa entre los seguidores de la serie, que se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de la plataforma. Con un nuevo escenario, un elenco renovado y su característico estilo lleno de intriga y crítica social, la cuarta temporada promete mantener el interés del público y sorprender una vez más con su narrativa.

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