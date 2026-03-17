Los fanáticos de Disney, específicamente aquellos cuya serie favorita de Disney Channel era Hannah Montana, emprenderán pronto un viaje lleno de nostalgia con el especial por el 20 aniversario del programa. El anuncio del especial causó furor entre los “Smilers”, como se hacen llamar los fans de Miley Cyrus, y del público en general, y más aún con el tráiler oficial lanzado ese martes 17 de marzo.

El especial fue grabado en Los Ángeles con un público en vivo, donde Miley Cyrus, protagonista de la serie, será entrevistada y revisitará la época en la que interpretó el papel de una adolescente que utilizaba un “alter ego” para poder llevar una vida normal, al tiempo que era una estrella de pop.

Esto es lo que podemos ver en el tráiler

En el adelanto de lo que será Hannah Montana: Especial 20° aniversario, aparece Miley con la icónica peluca que usó durante la primera temporada del programa , mientras recorre los diferentes sets que fueron recreados para esta ocasión tan especial.

Asimismo, y algo que provoca mayor emoción entre los fans, es que Miley cantará algunos de los temas más emblemáticos de la serie como el intro, “Best of Both Worlds”, pero con su voz actual, más madura en comparación con su voz de una niña de 13 años.

También aparecen unos segundos de la cantante interpretando “The Climb”, canción de Hannah Montana la Película, la cual rompió récords mundiales en su momento.

Por otro lado, la familia Cyrus dejó de lado sus diferencias y polémicas para reunirse nuevamente a celebrar el aniversario del programa que los marcó a ellos y a miles de niños alrededor del mundo dos décadas atrás.

Hace no mucho Miley se distanció de su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, debido a varias controversias en las que se vio envuelto; no obstante, parece ser que padre e hija se han reconciliado y, en el tráiler, se les ve recorrer los sets que en algún momento fueron su “hogar”.

Además, Tish Cyrus-Purcell, madre de Miley, también la acompaña durante el especial, en donde repasarán fotos, videos y demás material de la serie de Disney Channel, formando parte de uno de los momentos más emotivos.

Puedes ver el tráiler aquí:

La entrevistadora a cargo de conversar con Miley Cyrus sobre su experiencia al rodar el programa será Alex Cooper, conocida por hostear el podcast Call Her Daddy, y que logrará que la protagonista de Hannah Montana revele secretos desconocidos que ocurrieron tras bambalinas.

Hannah Montana: Especial 20° aniversario estará disponible el próximo martes 24 de marzo a través de Disney+. Aún no se tienen detalles de cuál será su duración, pero lo cierto es que el público que creció viendo Hannah Montana está ansioso por descubrir todo lo que estuvo detrás de la serie, y escucharlo de la voz de la propia Miley Cyrus.

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