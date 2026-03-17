Ciertas canciones sobreviven a la época en que fueron escritas y terminan instalándose en la memoria de varias generaciones, e incluso sobre la memoria misma del tiempo. A veces cambian de dueño, dejan de pertenecer por completo a quien las compuso y empiezan a circular como una especie de patrimonio emocional compartido. Algo de eso ocurre con el repertorio de Duncan Dhu, grupo fundamental del pop en español que, cuatro décadas después de su origen, regresa a los escenarios bajo la voz de Mikel Erentxun con una gira que mira hacia atrás sin quedarse en las comodidades de la nostalgia: es una fiesta.

La visita a México forma parte de esa celebración. Para Erentxun, el recorrido tiene además un matiz particular: aunque ha venido al país en numerosas ocasiones como solista, la historia de Duncan Dhu con el público mexicano había permanecido incompleta. “Es muy raro, porque vinimos muchas veces de promoción. Y de hecho tocamos en Estados Unidos varias veces", dijo el vocalista, durante un encuentro con medios. "Y por alguna razón extraña, Duncan Dhu nunca se ha presentado en México. Yo luego, como Mikel Erentxun, llevo como 20 años viniendo a tocar, pero Duncan Dhu nunca. No sé el motivo”.

El músico explica que la idea del tour surgió como una ocurrencia que fue creciendo hasta volverse una realidad. “Nos dimos cuenta de que se cumplían 40 años desde los comienzos de Duncan Dhu y nos dijimos: ‘¿Hacemos algún concierto?’. Y ese algún concierto se convirtió en un tour larguísimo de 70 shows, y ha seguido creciendo. Este año vamos a hacer otros tantos por aquí, por América. Vamos también a Europa y, al final, van a ser dos años enteros celebrando el legado de una banda”.

En México, la respuesta del público se ha hecho evidente desde los primeros conciertos. Erentxun cuenta que viene de tocar en Querétaro y que la reacción del público le confirmó el lugar que estas canciones siguen ocupando en la memoria colectiva. “La gente canta todas las canciones. Espero que tenga continuidad aquí en Guadalajara”. El repertorio, dice, se construye desde esa voluntad de celebrar el pasado, de volver sobre canciones que siguen vivas, aunque también con espacio para algunas piezas de su etapa en solitario. “En España únicamente hacíamos canciones de Duncan Dhu, pero en México me piden canciones mías, de Mikel Erentxun”.

Música analógica en la era del consumo rápido

En la conversación aparece también una reflexión clara sobre los cambios que ha vivido la industria musical. Erentxun pertenece a una generación que conoció la circulación del cassette, del vinilo, del CD y luego el impacto de la digitalización, la piratería y el streaming. Ha visto cambiar la manera en que la música se distribuye, se escucha y se consume. Su balance es crítico. “Todo se ha convertido en un consumo rápido, un fast food musical, donde todo está al alcance de todo el mundo de una manera instantánea. Entonces, se valora muchísimo menos la música. Un disco que te cuesta un año o dos de tu vida muchas veces no dura nada en el mercado, porque la oferta es inmensa”.

Aunque participa de ese ecosistema y reconoce la importancia que hoy tienen las plataformas, su fidelidad sigue estando del lado del objeto físico y de una cierta ética del directo. “Yo sigo cuidando mucho al consumidor del objeto físico. Sigo grabando de una manera analógica siempre, cuido mucho el soporte físico y me gusta que la gente vaya a la tienda y compre el vinilo”. Lo mismo ocurre sobre el escenario: rehúye el uso de pistas disparadas o secuencias pregrabadas y prefiere la fragilidad y la libertad del concierto tocado en tiempo real. “Todo lo que suena en el escenario lo estamos tocando, no llevamos nada disparado. Nuestros instrumentos van con cable al amplificador. Somos una rara avis”.

Canciones que cambian de dueño

Parte de la permanencia de Duncan Dhu tiene que ver con la manera en que sus canciones han sido apropiadas por el público. Para Erentxun, conversando con EL INFORMADOR, ese proceso ha ocurrido de forma natural. Las letras, afirma, dejan de pertenecer del todo a quien las escribe en el momento en que circulan y se integran a la experiencia de los otros. “Las canciones dejan de ser mías, se convierten en canciones de todo el mundo y cada quien les da su sentido y su futuro”. Por eso se resiste a explicarlas demasiado. Lo que a él interesa y le parece más gratificante es la capacidad de sugerencia que tienen ciertas imágenes que una interpretación cerrada.

Ese fenómeno puede notarse en piezas como “En algún lugar”, una canción que en México ha adquirido una resonancia particular. Durante años circuló el rumor de que aludía a un pueblo mexicano o a una geografía precisa del país. Erentxun lo niega, pero reconoce que el vínculo entre la canción y el público mexicano se volvió especialmente intenso. “No habla de ningún lugar en concreto, pero sí que es cierto que mucha gente piensa que habla de México y de lugares concretos de México. Tengo que decir que la canción es un éxito en México. Es mayor éxito en México que en España. Es una canción que aquí se ha convertido casi en un himno”.

En esa relación con el público aparece también una idea central de su concepción de la música: las canciones como pequeñas bandas sonoras personales. Al escucharlas, dice, cada quien las conecta con momentos específicos de su vida, y él mismo no escapa a ese mecanismo. “Las canciones, como los olores, muchas veces te transportan a otros momentos, felices o infelices. En mi caso, felices”. Recuerda, por ejemplo, cómo una canción de Michael Jackson lo devolvió de golpe a sus años de juventud, a las noches de baile y a una versión anterior de sí mismo. Esa capacidad de la música para activar el tiempo es, en parte, lo que explica que una obra compuesta hace cuarenta años siga encontrando nuevas resonancias.

El paso del tiempo y el oficio

Volver al repertorio de Duncan Dhu también ha implicado para Erentxun un ejercicio de revisión personal. La gira lo obligó a sumergirse en canciones escritas a los 18, a los 25, a distintas edades de una vida que ahora contempla desde otra orilla. “De hecho, en esta gira, en la que he tenido que bucear en mi pasado para elegir el repertorio, me he encontrado con canciones de ‘uy, yo por qué escribí esto, ¿no? ¿En qué estaría pensando?’”. El tiempo modifica la relación con las propias letras, pero no necesariamente para renegar de ellas. “Hay algunas letras un tanto sonrojantes de mis primeras canciones, pero las escribí cuando era muy joven. Entonces yo no las cambiaría. Están bien así”.

Esa mirada hacia atrás no ha cancelado el impulso de seguir escribiendo. Aunque el tour celebra la historia de Duncan Dhu, Erentxun insiste en que su trabajo creativo continúa orientado hacia adelante. Mientras gira con un repertorio construido sobre éxitos, prepara también canciones nuevas y trabaja en otro disco. La conmemoración, en ese sentido, no funciona como cierre sino como una estación más dentro de un trayecto mayor.

Cuando se le pregunta qué le diría al joven que comenzaba en los años ochenta, evita cualquier tentación de corregirse a sí mismo. “Los dos Mikel se parecen bastante. Ahora tengo canas, tengo muchos más años, tengo familia, pero mis inquietudes musicales, mis intereses musicales, son los mismos”. El consejo que sí se permitiría darle tiene que ver con el tiempo: “Quizá el único consejo que le diría es: paciencia, porque todo llega. Sí que recuerdo que al principio, cuando éramos muy jóvenes, teníamos mucha prisa. Todo lo vivíamos de una manera muy rápida y muchas veces, cuando las cosas van tan aceleradas, no las disfrutas”, finalizó.

Duncan Dhu se presenta este miércoles 18 de marzo en el Teatro Diana. Boletos desde $744 pesos en taquillas y Ticketmaster.

MF