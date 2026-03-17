Música de cámara y voces femeninas marcan la primera visita de Aitor Llimerá a Guadalajara

El sonido del oboe tomará protagonismo en el Teatro Degollado con la primera visita a Guadalajara del músico español Aitor Llimerá, quien presentará el concierto Alma, un recital de cámara que apuesta por la cercanía con el público y por la difusión de obras escritas por compositoras europeas.

La presentación se realizará el viernes 20 de marzo a las 20:00 horas en una única función, acompañado por la pianista tapatía Ana Silvia Guerrero. El programa forma parte de la serie de conciertos especiales impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de la Jefatura de Música y Arte Sonoro, iniciativa que busca acercar formatos musicales íntimos a nuevos públicos.

El recital propone un diálogo entre oboe y piano en el que el instrumento de aliento asume la línea melódica principal, explorando su carácter expresivo mediante piezas breves y de mediana duración organizadas como una secuencia continua. La propuesta está diseñada para favorecer una escucha directa, accesible tanto para públicos especializados como para quienes se aproximan por primera vez a la música de cámara.

El repertorio reúne obras de compositoras como Mariángeles Sánchez Benimeli, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann y Alma Mahler, en un recorrido que revisa distintos momentos del repertorio europeo desde una perspectiva histórica que recupera voces femeninas. A ello se suman piezas de raíz española, una composición de una autora valenciana del siglo XX y una obra sorpresa de música mexicana preparada especialmente para esta presentación.

La selección musical busca resaltar la cualidad lírica del oboe y construir un discurso que conecta tradición y revisión contemporánea del repertorio, en sintonía con actividades culturales vinculadas a la conmemoración del 8 de marzo, enfocadas en visibilizar la creación musical hecha por mujeres.

Formado académicamente en España, Llimerá ha desarrollado una trayectoria que combina su labor como solista con la participación en ensambles orquestales y de cámara. Su actividad artística incluye presentaciones en distintos foros europeos, así como trabajo pedagógico y de dirección musical, consolidando un perfil activo dentro del ámbito musical contemporáneo.

Los boletos tendrán un costo general de 100 pesos, con localidades disponibles en todo el recinto.

MF



