Cinemex se luce con dos estrenos este jueves 19 de marzo

El mes de marzo continúa renovando la cartelera cinematográfica con propuestas que invitan a vivir experiencias muy distintas en la pantalla grande de Cinemex.

Este jueves 19 de marzo, Cinemex suma a su programación dos estrenos que prometen captar la atención de los espectadores. Se trata de producciones que combinan grandes apuestas narrativas con interpretaciones destacadas, ofreciendo tanto espectáculo como profundidad dramática para quienes buscan una nueva historia que descubrir en el cine.

Como cada semana, las salas se preparan para recibir historias capaces de transportar al público a universos completamente opuestos.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles en Cinemex:

Proyecto Fin del Mundo

La historia sigue a Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta repentinamente a bordo de una nave espacial situada a millones de kilómetros de la Tierra. Desorientado y sin recuerdos claros sobre su identidad ni sobre cómo llegó a ese lugar, poco a poco comienza a reconstruir su memoria y comprender la magnitud de la misión que tiene entre manos.

A medida que las piezas encajan, descubre que su tarea es crucial para el destino del planeta: debe encontrar la forma de detener una misteriosa sustancia que amenaza con extinguir el Sol y, con ello, toda forma de vida en la Tierra.

La Grazia: La belleza de la duda

En un registro muy distinto, el cineasta italiano Paolo Sorrentino presenta una obra marcada por su estilo visual y narrativo característico. La película se adentra en los dilemas de Mariano De Santis, un presidente italiano que se encuentra al final de su mandato y en medio de profundas reflexiones sobre su vida pública y privada.

Interpretado por Toni Servillo, el personaje enfrenta decisiones complejas que lo obligan a cuestionar el peso del poder, la responsabilidad política y los vínculos personales. En este proceso, el diálogo con su confidente y la relación con su hija Dorotea se convierten en espacios de introspección que revelan las tensiones entre el deber, el amor y la búsqueda de libertad personal.

Con una narrativa cargada de sensibilidad, imágenes cuidadosamente construidas y una banda sonora que refuerza el tono contemplativo del relato, la película propone una reflexión sobre la conciencia, la paternidad y las preguntas que surgen cuando se observa la propia vida desde la incertidumbre.

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MF