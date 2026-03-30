Horóscopo Chino: Signos con más suerte durante la semana del 30 de marzo al 4 de abril

La semana del 30 de marzo al 4 de abril llega con movimientos clave bajo la influencia del Caballo de Fuego, una energía que impulsa decisiones, acelera procesos y abre caminos inesperados. Dentro del horóscopo chino, algunos signos destacan por recibir una dosis especial de fortuna, ya sea en el ámbito laboral, económico o personal. Para ellos, este periodo representa oportunidades concretas de avance, crecimiento y giros positivos que pueden marcar un antes y un después.

TIGRE

La energía se mantiene de tu lado y te impulsa a avanzar con mayor claridad en tus objetivos. Durante esta semana podrías consolidar un proyecto que venía tomando forma, abriendo paso a nuevas oportunidades. En el trabajo, tu iniciativa será clave para destacar, mientras que en lo económico una decisión firme puede marcar un antes y un después. La fortuna te acompaña cuando enfocas tu impulso con determinación.

CONEJO

El periodo marca un punto de inflexión que te favorece directamente, ayudándote a dejar atrás dudas y avanzar con seguridad. En el ámbito laboral, situaciones que parecían inciertas comienzan a resolverse a tu favor. En lo económico, podrías recibir un apoyo o ingreso inesperado que mejore tu panorama. La suerte se activa cuando confías en tus decisiones y actúas sin titubeos.

DRAGÓN

La semana despierta tu ambición y te coloca en una posición privilegiada para crecer. Podrías recibir noticias que amplían tus horizontes y te motivan a ir por más. En el trabajo, tu liderazgo se hace notar y genera oportunidades concretas, mientras que en lo financiero surgen opciones para aumentar tus ingresos. La fortuna se fortalece cuando combinas visión con paciencia estratégica.

MONO

La agilidad mental será tu mejor aliada en estos días, permitiéndote encontrar oportunidades donde otros no las ven. En el trabajo, una solución inesperada podría impulsarte hacia una posición favorable. En lo económico, surge una posibilidad interesante a partir de algo aparentemente menor. La suerte se manifiesta cuando utilizas tu inteligencia con enfoque y rapidez.

CERDO

La energía del periodo te favorece al darte claridad y confianza para avanzar. Sentirás que las cosas comienzan a acomodarse de manera natural, especialmente en el ámbito laboral, donde una conversación podría abrir una puerta importante. En lo económico, los avances se vuelven más estables y constantes. La fortuna aparece cuando reconoces tu valor y dejas de dudar.

YC