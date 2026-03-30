Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 31 de marzo al 5 de abril

La astróloga Mhoni Vidente dio a conocer las cartas del tarot que marcarán la energía de cada signo zodiacal durante la semana del 31 de marzo al 5 de abril, un periodo en el que predominarán los cambios, la toma de decisiones y las oportunidades de crecimiento personal.

Según sus predicciones, cada carta funciona como una guía espiritual que orienta sobre los retos, aprendizajes y bendiciones que podrían manifestarse en los próximos días.

Aries

La carta de El Diablo advierte sobre tentaciones, excesos o situaciones que podrían salirse de control. Sin embargo, también habla de la fuerza interior para dominar cualquier desafío.

Tauro

El Mago impulsa la creatividad, la inteligencia y la capacidad de iniciar nuevos proyectos con éxito. Es momento de confiar en tus habilidades.

Géminis

El Ermitaño invita a la introspección. Será una semana para reflexionar, analizar decisiones y avanzar con mayor sabiduría.

Cáncer

El Sol ilumina tu camino con éxito, alegría y claridad. Es una de las cartas más positivas, augurando momentos de felicidad.

Leo

El Loco marca nuevos comienzos, aventuras y la posibilidad de tomar riesgos importantes que podrían cambiar tu rumbo.

Virgo

La Templanza habla de equilibrio, paciencia y estabilidad emocional. Es momento de mantener la calma y fluir.

Libra

La Estrella trae esperanza, buena fortuna y crecimiento espiritual. Se abren oportunidades favorables.

Escorpión

El As de Oros anuncia prosperidad, crecimiento económico y oportunidades laborales importantes.

Sagitario

El Juicio señala transformaciones, decisiones clave y el cierre de ciclos que darán paso a nuevas etapas.

Capricornio

El Emperador representa liderazgo, estabilidad y control, especialmente en el ámbito profesional.

Acuario

El Carro impulsa el avance, el éxito y la determinación para alcanzar metas importantes.

Piscis

La Rueda de la Fortuna augura cambios positivos, suerte y giros inesperados que beneficiarán tu vida.

MF