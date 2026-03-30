Lunes, 30 de Marzo 2026

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Netflix: Conoce todos los estrenos que llegan a la plataforma en abril 2026

Netflix arranca abril con un catálogo renovado que incluye una amplia variedad de estrenos diseñados para captar la atención de distintas personas 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Nuevas series y películas llegan para captar la atención de los suscriptores durante el mes. UNSPLASH

Nuevas series y películas llegan para captar la atención de los suscriptores durante el mes. UNSPLASH

Netflix regresa con un catálogo renovado que promete conquistar a todo tipo de públicos durante abril, con una amplia variedad de estrenos pensados para todos los gustos. Desde dramas intensos y relatos cautivadores, hasta historias escalofriantes y producciones cargadas de acción, la plataforma se prepara para dar la bienvenida a un mes lleno de entretenimiento.

Abril se perfila como uno de los periodos más destacados del año para la aplicación, ya que, a pocos días de su inicio, Netflix ha revelado una extensa lista de lanzamientos que buscan mantener a los suscriptores frente a la pantalla por horas. 

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Películas, series, clásicos, documentales y eventos en vivo forman parte de esta renovada programación, consolidando a la plataforma como una de las principales opciones para disfrutar del streaming en esta temporada.

Así que, si estás buscando algo que llame tu atención, este mes llega como la oportunidad perfecta para descubrir nuevas historias, retomar producciones pendientes o dejarte sorprender por los estrenos más esperados, con opciones para todos los gustos y momentos del día.

¿Qué ver en Netflix?

Ambientada en el invierno de 1985, entre la segunda y tercera temporada, “Stranger Things: Relatos del 85” expande el universo de Hawkins a través de una nueva historia animada. En este spin-off, el grupo de amigos vuelve a enfrentarse a extrañas criaturas y fenómenos paranormales surgidos del Upside Down, mientras descubren nuevos misterios que amenazan su mundo. Con un tono de aventura nostálgica y accesible, la serie combina suspense, amistad y lo sobrenatural en una versión ideal tanto para fans como para nuevos espectadores.

     

La película Ápex es un thriller de supervivencia que sigue a Sasha, una mujer que, en un intento por superar una pérdida personal, se adentra en la imponente naturaleza australiana. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de sanación pronto se transforma en una pesadilla cuando se convierte en el objetivo de un asesino, desatando un intenso juego del gato y el ratón. Aislada y al límite, Sasha deberá enfrentarse tanto a sus propios miedos como a un entorno hostil para mantenerse con vida.

     

Series que se estrenan en Netflix en abril

1 de abril

  • Amor en el espectro T4

2 de abril

  • Besos, Kitty
  • Los pecados de Kujo
  • Los tipos malos: La serie
  • Alkhallat: La serie
  • El agente divino
  • Rompiendo el hielo

3 de abril

  • Sabuesos
  • Clanes
  • Mar de fondo
  • Los pasillos del juzgado

8 de abril

  • Confía en mí: El falso profeta

9 de abril

  • Bandi
  • Errores épicos

10 de abril

  • Rabo de Peixe

12 de abril

  • En casa de los Fury

14 de abril

  • Maleantes

15 de abril

  • Perfil falso
  • Sanas, cocinas, amar
  • Million Dollar Secret
  • La ley de Lidia Poët

16 de abril

  • Diente de león
  • Ronaldinho
  • Bronca

17 de abril

  • Machos alfa

20 de abril

  • Calle CoComelo
  • Funny AF with Kevin Hart

21 de abril

  • Los no elegidos

22 de abril

  • Aquí hablamos de huertos
  • Santita

23 de abril

  • Stranger Things: Relatos del 85
  • Una nueva jugada
  • El profe

24 de abril

  • Si los deseos mataran...

27 de abril

  • Te irás al infierno

29 de abril

  • ¿Debería casarme con un asesino?

30 de abril

  • Hombre en llamas

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Películas que se estrenan en Netflix en abril

1 de abril

  • El último gigante
  • Un pueblo al rescate
  • Comer, rezar, ladrar

3 de abril

  • La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson
  • Sobran las palabras

7 de abril

  • Al descubierto: Jaque al rey

9 de abril

  • 18 rosas

10 de abril

  • Embestida

14 de abril

  • Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers

15 de abril

  • La tostadora

17 de abril

  • Compañeras de cuarto
  • Una historia de gorilas, contada por David Attenborough
  • 180

21 de abril

  • Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill

24 de abril

  • Ápex

29 de abril

  • Me llamo Agneta

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