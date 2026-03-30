Netflix: Conoce todos los estrenos que llegan a la plataforma en abril 2026

Netflix regresa con un catálogo renovado que promete conquistar a todo tipo de públicos durante abril, con una amplia variedad de estrenos pensados para todos los gustos. Desde dramas intensos y relatos cautivadores, hasta historias escalofriantes y producciones cargadas de acción, la plataforma se prepara para dar la bienvenida a un mes lleno de entretenimiento.

Abril se perfila como uno de los periodos más destacados del año para la aplicación, ya que, a pocos días de su inicio, Netflix ha revelado una extensa lista de lanzamientos que buscan mantener a los suscriptores frente a la pantalla por horas.

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Películas, series, clásicos, documentales y eventos en vivo forman parte de esta renovada programación, consolidando a la plataforma como una de las principales opciones para disfrutar del streaming en esta temporada.

Así que, si estás buscando algo que llame tu atención, este mes llega como la oportunidad perfecta para descubrir nuevas historias , retomar producciones pendientes o dejarte sorprender por los estrenos más esperados, con opciones para todos los gustos y momentos del día.

¿Qué ver en Netflix?

Ambientada en el invierno de 1985, entre la segunda y tercera temporada, “Stranger Things: Relatos del 85” expande el universo de Hawkins a través de una nueva historia animada. En este spin-off, el grupo de amigos vuelve a enfrentarse a extrañas criaturas y fenómenos paranormales surgidos del Upside Down, mientras descubren nuevos misterios que amenazan su mundo. Con un tono de aventura nostálgica y accesible, la serie combina suspense, amistad y lo sobrenatural en una versión ideal tanto para fans como para nuevos espectadores.

La película Ápex es un thriller de supervivencia que sigue a Sasha, una mujer que, en un intento por superar una pérdida personal, se adentra en la imponente naturaleza australiana. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de sanación pronto se transforma en una pesadilla cuando se convierte en el objetivo de un asesino, desatando un intenso juego del gato y el ratón. Aislada y al límite, Sasha deberá enfrentarse tanto a sus propios miedos como a un entorno hostil para mantenerse con vida.

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Series que se estrenan en Netflix en abril

1 de abril

Amor en el espectro T4

2 de abril

Besos, Kitty

Los pecados de Kujo

Los tipos malos: La serie

Alkhallat: La serie

El agente divino

Rompiendo el hielo

3 de abril

Sabuesos

Clanes

Mar de fondo

Los pasillos del juzgado

8 de abril

Confía en mí: El falso profeta

9 de abril

Bandi

Errores épicos

10 de abril

Rabo de Peixe

12 de abril

En casa de los Fury

14 de abril

Maleantes

15 de abril

Perfil falso

Sanas, cocinas, amar

Million Dollar Secret

La ley de Lidia Poët

16 de abril

Diente de león

Ronaldinho

Bronca

17 de abril

Machos alfa

20 de abril

Calle CoComelo

Funny AF with Kevin Hart

21 de abril

Los no elegidos

22 de abril

Aquí hablamos de huertos

Santita

23 de abril

Stranger Things: Relatos del 85

Una nueva jugada

El profe

24 de abril

Si los deseos mataran...

27 de abril

Te irás al infierno

29 de abril

¿Debería casarme con un asesino?

30 de abril

Hombre en llamas

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Películas que se estrenan en Netflix en abril

1 de abril

El último gigante

Un pueblo al rescate

Comer, rezar, ladrar

3 de abril

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson

Sobran las palabras

7 de abril

Al descubierto: Jaque al rey

9 de abril

18 rosas

10 de abril

Embestida

14 de abril

Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers

15 de abril

La tostadora

17 de abril

Compañeras de cuarto

Una historia de gorilas, contada por David Attenborough

180

21 de abril

Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill

24 de abril

Ápex

29 de abril

Me llamo Agneta

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