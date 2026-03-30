Netflix: Conoce todos los estrenos que llegan a la plataforma en abril 2026

Netflix regresa con un catálogo renovado que promete conquistar a todo tipo de públicos durante abril, con una amplia variedad de estrenos pensados para todos los gustos. Desde dramas intensos y relatos cautivadores, hasta historias escalofriantes y producciones cargadas de acción, la plataforma se prepara para dar la bienvenida a un mes lleno de entretenimiento.Abril se perfila como uno de los periodos más destacados del año para la aplicación, ya que, a pocos días de su inicio, Netflix ha revelado una extensa lista de lanzamientos que buscan mantener a los suscriptores frente a la pantalla por horas. Películas, series, clásicos, documentales y eventos en vivo forman parte de esta renovada programación, consolidando a la plataforma como una de las principales opciones para disfrutar del streaming en esta temporada.Así que, si estás buscando algo que llame tu atención, este mes llega como la oportunidad perfecta para descubrir nuevas historias, retomar producciones pendientes o dejarte sorprender por los estrenos más esperados, con opciones para todos los gustos y momentos del día.Ambientada en el invierno de 1985, entre la segunda y tercera temporada, “Stranger Things: Relatos del 85” expande el universo de Hawkins a través de una nueva historia animada. En este spin-off, el grupo de amigos vuelve a enfrentarse a extrañas criaturas y fenómenos paranormales surgidos del Upside Down, mientras descubren nuevos misterios que amenazan su mundo. Con un tono de aventura nostálgica y accesible, la serie combina suspense, amistad y lo sobrenatural en una versión ideal tanto para fans como para nuevos espectadores.La película Ápex es un thriller de supervivencia que sigue a Sasha, una mujer que, en un intento por superar una pérdida personal, se adentra en la imponente naturaleza australiana. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de sanación pronto se transforma en una pesadilla cuando se convierte en el objetivo de un asesino, desatando un intenso juego del gato y el ratón. Aislada y al límite, Sasha deberá enfrentarse tanto a sus propios miedos como a un entorno hostil para mantenerse con vida.1 de abril2 de abril3 de abril8 de abril9 de abril10 de abril12 de abril14 de abril15 de abril16 de abril17 de abril20 de abril21 de abril22 de abril23 de abril24 de abril27 de abril29 de abril30 de abril1 de abril3 de abril7 de abril9 de abril10 de abril14 de abril15 de abril17 de abril21 de abril24 de abril29 de abril* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP