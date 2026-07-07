La estadounidense Coco Gauff derrotó a su connacional Jessica Pegula con una remontada (4-6, 6-3 y 6-3) y jugará su primera Semifinal en Wimbledon.

La norteamericana de 21 años se enfrentará a la ganadora del partido entre la japonesa Naomi Osaka y la checa Karolina Muchova después de imponerse por cuarta vez en nueve encuentros a su compatriota; el partido se alargó una hora y 48 minutos .

Coco Gauff. EFE / T. Akmen

Gauff se acerca a la Final en el torneo inglés

Coco Gauff ha acostumbrado a agotar las tres mangas desde segunda ronda, la que disputó ante la argentina Solana Sierra, y es una táctica que le ha permitido avanzar en el actual torneo.

También contra la estadounidense Claire Liu y ante la suiza Belinda Bencic; a excepción del primer tramo, cuando arrolló a la alemana Tamara Korpatch, el recorrido ha sido laborioso para la estadounidense.

Remontada tras remontada, Gauff logró un triunfo y un registro a tener en cuenta. Ha llegado al menos a semifinales alguna vez en todos los Grand Slam.

Es la sexta semifinal en un Grand Slam para Coco Gauff en su trigésima sexta victoria contra una jugadora top 10.

"Sinceramente ha sido muy increíble teniendo en cuenta que no había ganado un partido en hierba durante dos años antes de este torneo. Estoy feliz de como he jugado", dijo Gauff tras el triunfo.

"Jessica es una oponente y persona increíbles, jugar contra ella nunca es fácil. Solo estoy contenta de haber superado esta partido y llegar a Semifinales", añadió.

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