"Evil Dead: En llamas" promete llevar la franquicia a su capítulo más brutal

La franquicia “Evil Dead” continúa expandiendo su universo con una nueva entrega que busca superar todos los límites del horror. "Evil Dead: En llamas" se estrena el 9 de julio y, de acuerdo con sus productores y las primeras reacciones de la crítica, será la película más oscura, violenta y sangrienta de toda la saga creada por Sam Raimi y protagonizada originalmente por Bruce Campbell.

Dirigida por el cineasta francés Sébastien Vanicek, la cinta mantiene la esencia que convirtió a la franquicia en un referente del cine de terror, pero apuesta por una historia que amplía el universo establecido desde la película original de 1981.

La historia conecta con los orígenes de “Evil Dead”

Uno de los elementos más importantes de “Evil Dead: En llamas” es su vínculo con las entregas anteriores. La trama presenta al Dr. Benjamin Price, un investigador que estudió el trabajo del profesor Raymond Knowby, el arqueólogo responsable de descifrar el contenido del Necronomicón Ex-Mortis, el libro maldito que despertó a los demonios en las primeras películas.

Aunque las cintas clásicas giraban alrededor de un solo ejemplar del Necronomicón, la franquicia ya había revelado en “Evil Dead” (2013) y “Evil Dead: Rise” (2023) que existen varios libros capaces de desatar fuerzas malignas, ampliando así la mitología de la saga.

El Necronomicón vuelve a desatar el horror

En esta nueva entrega, el peligro no surge únicamente del libro maldito. Las anotaciones realizadas por el Dr. Benjamin Price contienen instrucciones para invocar y también destruir a los demonios. Sin embargo, pese a la advertencia de nunca leer esos textos, los personajes ignoran el riesgo y desencadenan una nueva ola de terror.

La historia también presenta un drama familiar: una mujer intenta traer de vuelta a su esposo fallecido, decisión que termina liberando a las entidades demoníacas. Conforme avanza la trama, se revela que esa familia tendría un vínculo de sangre con el profesor Raymond Knowby.

Después de décadas al frente de la franquicia, Sam Raimi cedió la dirección a Sébastien Vanicek, conocido por la película Vermin (Infested, 2023). El creador de “Evil Dead” le otorgó libertad creativa para desarrollar una historia propia sin perder la identidad que caracteriza a la saga.

Además, Bruce Campbell y Lee Cronin, director de “Evil Dead: Rise”, participan como productores ejecutivos, asegurando la continuidad del universo cinematográfico.

Uno de los mayores guiños para los seguidores será el regreso de la Daga Kandariana, reliquia que apareció por primera vez en Evil Dead 2 y que no se veía en pantalla desde hace casi cuatro décadas.

Un elenco renovado y críticas muy positivas

La película está protagonizada por Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maud Davey, George Pullar, Greta van den Brink, Victory Ndukwe y Keanu Karim.

Vanicek aseguró que su objetivo fue crear una experiencia completamente visceral, al punto de que el público salga del cine "agotado físicamente". Para lograrlo, el elenco enfrentó exigentes secuencias de acción y terror.

Las primeras críticas coinciden en que “Evil Dead: En llamas” supera el nivel de violencia de “Evil Dead: Rise” y ya es considerada por varios especialistas como la entrega más extrema de toda la franquicia, perfilándose como uno de los estrenos de terror más importantes del año.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN.

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AO

