Jannik Sinner sigue vivo en Wimbledon 2026 tras derrotar al alemán Jan Lennard Struff en tres sets (7-5, 7-6(4) y 6-3). El italiano se mantiene firme en su paso por el torneo inglés para defender el título .

El número uno del mundo, quien alcanza las Semis de Wimbledon por tercera vez en su carrera, se erigió también como el cuarto jugador en activo en alcanzar diez semifinales de Grand Slam después del serbio Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner. EFE / D. Hambury

El encuentro por las Semis

El italiano tardó dos horas y 37 minutos en cerrar la cuarta victoria en otros tantos partidos contra el germano, que firmó, en cualquier caso, su mejor papel en el All England Club.

La victoria 98 de Sinner en un Grand Slam le deja a un paso de la Final . Y espera al ganador del choque entre Djokovic y el canadiense Felix Auger-Aliassime para la siguiente ronda.

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Se dio prisa el jugador de San Cándido en sacar adelante el compromiso de la pista central frente a un adversario rocoso, sorprendentemente sin éxitos de relevancia y nuevo en este tramo en un Grand Slam. Y lo logró. La duodécima victoria seguida en Wimbledon, que le reportó el título del pasado año y estar este a dos pasos del segundo éxito seguido, fue por la vía rápida, sin tener que sobreponerse a la amenaza del calor intenso.

Aún pelea por su cabeza y por la del seguidor el derrumbe que sufrió en la segunda ronda de Roland Garros, cuando estaba al borde de la victoria y terminó eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo .

No le gusta ni la alta temperatura ni los partidos excesivamente largos y por eso no sufrió ante Struff, que mantuvo el tipo mientras estuvo protegido de su buen servicio.

La ventaja era notable para el italiano y un mundo en contra para el alemán que flojeó definitivamente en el tercero, en el que claudicó.

Sinner superó a Struff, 74 del mundo, de 36 años, el cuartofinalista individual de más edad en la Era Abierta. Pero nunca ha sido capaz de ganar a un número uno del mundo.

"Struff es un jugador difícil de enfrentarse y merece todo lo que ha conseguido en la pista y también fuera. Es una persona excepcional. Entró en la pista mejor que yo pero luego me metí en el partido y estoy contento de haber vuelto a semifinales", relató Sinner en la pista.

El italiano, a dos pasos de revalidar su corona, espera al ganador del duelo entre el serbio, siete veces campeón, y el canadiense Auger Aliassime, cuarto favorito.

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FF