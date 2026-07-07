¿Karina Torres estará en La Casa de los Famosos México 2026? Filtran lista de posibles participantes

La expectativa por el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 va en aumento tras la difusión de una lista filtrada de posibles participantes, donde destaca el nombre de la creadora de contenido Karina Torres. A pocas semanas de que el programa inicie sus transmisiones, los seguidores del formato analizan cada pista proporcionada por la televisora para confirmar la veracidad de los rumores.

El documento no oficial, que comenzó a circular en redes sociales y diversos portales de espectáculos, expone a las celebridades que supuestamente formarán parte de la cuarta temporada. Esta filtración ha generado un debate activo entre los televidentes, quienes esperan ver a nuevas personalidades conviviendo bajo el mismo techo.

Dentro de las especulaciones, Karina Torres figura como una de las candidatas más fuertes para ingresar al recinto. La influencer, reconocida por su vínculo con el grupo de "Las Perdidas", ha consolidado una base de seguidores que solicita su presencia en el programa desde ediciones anteriores.

Te puede interesar: Las 5 mejores razas de perros para aliviar el estrés

Durante la temporada pasada, las expectativas sobre su ingreso fueron altas; sin embargo, su participación se limitó a apariciones como invitada en las galas. En esta ocasión, diversas señales en plataformas digitales sugieren que finalmente competirá como habitante de pleno derecho.

Ernesto Laguardia, el primer confirmado

A pesar de que la lista filtrada se mantiene en calidad de rumor, la producción del programa ya comenzó a oficializar a su elenco. El actor y conductor Ernesto Laguardia fue anunciado como el primer participante confirmado para esta edición.

El anuncio se realizó mediante una transmisión especial, donde Laguardia expresó su interés por mostrar su verdadera personalidad frente a las cámaras. El histrión señaló que su estrategia consistirá en divertirse y enfrentar el reto de convivir sin libretos ni personajes de por medio.

Otros nombres en la lista filtrada

Además de Karina Torres, el listado extraoficial menciona a diversas figuras de la actuación y la música. Nombres como Laura Flores, Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa aparecen como posibles integrantes que aportarían experiencia y dinamismo a la dinámica de la casa.

Asimismo, personalidades como Karenka y Raquel Garza figuran en las filtraciones recientes. Hasta el momento, TelevisaUnivision no ha emitido declaraciones para desmentir o validar la información sobre estas celebridades.

Expectativas para la nueva temporada de La Casa de los Famosos

El reality show tiene programado su estreno para finales de julio de 2026 a través del Canal de Las Estrellas y la plataforma ViX. Galilea Montijo retomará su rol como conductora principal, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en las galas de nominación y eliminación.

Mientras se acerca la fecha de inicio, el público continuará atento a los anuncios oficiales. La posible confirmación de Karina Torres y el resto de los famosos filtrados mantendrá la atención mediática sobre uno de los proyectos televisivos más rentables de la actualidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB