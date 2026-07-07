La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial dejó tristeza entre millones de aficionados, pero también provocó una ola de mensajes de reconocimiento hacia el equipo dirigido por Javier Aguirre. Uno de ellos fue el del actor Gael García Bernal.

Esto fue lo que dijo el actor

A través de sus redes sociales, el protagonista de Amores Perros agradeció a los jugadores y al cuerpo técnico por despertar la alegría y la ilusión entre los mexicanos, algo que, dijo, no pasaba desde hace mucho tiempo.

" Gracias, selección mexicana. Nos diste muchísimas alegrías y te lo agradeceremos por siempre. Y gracias a cada uno de esos jugadores, a todos los que formaron parte de este proceso... y al futuro, a lo que viene. Está a toda madre, va a estar todo bien".

A lo largo del video, García Bernal explicó que, aunque la derrota frente a Inglaterra fue dolorosa, muy pronto ese sentimiento fue reemplazado por uno de gratitud; y es que le bastó recordar todo lo que hemos vivido a lo largo de estas semanas para saber que crearon un cambio y no sólo en la cancha.

"Nos contagiaron una familia, un ambiente increíble, loco, díscolo, extraño, de mucho profesionalismo, pero también de muchísima diversión, de muchísimo desparpajo, de muchísimo candor humano y armaron algo fascinante que nos contagió a todos", agregó.

Para el actor, más allá de los números y los goles, el mayor legado del equipo fue haber logrado que los mexicanos hicieran suyo el Mundial y lo mostraran su mejor faceta.

"Logramos hacer del Mundial un festival del futbol, un festival nuestro. Recibimos a todas las personas que vinieron visitarnos con todo el cariño y con todo el orgullo de mostrarles nuestro país, de mostrarles cómo en México hay algo fantástico".

Respecto al resultado del equipo, reconoció que jugaron como nunca, pero son los pequeños errores que, tanto en la cancha como en la vida, te cambian por completo el resultado.

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AL