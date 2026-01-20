El día de ayer, la familia de Dulce Enríquez confirmó el fallecimiento de la influencer oaxaqueña. La creadora de contenido había resultado gravemente herida tras un accidente vial.

"Con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada hermanita. Como familia, este momento nos parte el alma. Es un dolor inmenso, difícil de describir y aún más difícil de aceptar. Nada nos prepara para una pérdida así", expresó su hermana.

El accidente se registró el pasado viernes 9 de enero, cuando el vehículo en el que viajaba se volcó sobre el libramiento a Ocotlán de Morelos, en el kilómetro 05+900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza. En la unidad también se encontraba el presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas, así como un escolta del edil, de quien no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o estado de salud.

Tras el percance, el alcalde informó en sus redes que se encontraba estable y fuera de peligro. Explicó que ese día había participado en los festejos por el 487 aniversario de la titulación del pueblo de Huatulco y posteriormente se dirigía a la ciudad de Oaxaca para continuar con actividades de su agenda oficial.

¿Quién fue Dulce Enríquez?

Dulce Ivonne Enríquez Ramírez tenía 20 años y se desempeñaba como creadora de contenido digital. Era conocida principalmente por su trabajo como maquillista profesional, además de compartir publicaciones relacionadas con belleza, estilo de vida y cuidado personal. En Instagram contaba con una comunidad de más de 100 mil seguidores.

Originaria de la región de la Costa de Oaxaca, también incursionó en el ámbito empresarial. En octubre de 2025 inauguró, junto a su familia, un negocio de bebidas llamado D•Drink's, ubicado en el municipio de Santa María Huatulco.

En TikTok, donde superaba los 33 mil seguidores, Dulce difundía bailes virales, momentos de su vida cotidiana y contenido relacionado con su gusto por el mar, lo que le permitió conectar con una audiencia joven y consolidar su presencia en redes sociales.

Te puede interesar: Conectan López Mateos con Camino Real a Colima con vialidad renovada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

