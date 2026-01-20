El cantante mexicano, Peso Pluma, anunció este martes una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzará el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz", cuya venta general empieza el miércoles.

El tour Dinastía by Peso Pluma & Friends promete "una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas", según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

ESPECIAL / IG / @doubleprecords

Además de Seattle, el ícono de los corridos tumbados cantará en marzo en San Francisco, Sacramento, Phoenix, San Bernardino, Fresno, Anaheim, Las Vegas, Chula Vista, Palm Desert, San José, Inglewood, Albuquerque, Denver, y Salt Lake City.

Mientras que en abril pasará por Houston, San Antonio, Laredo, Austin, Dallas, Rogers, Tampa, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Bristow y Nueva York.

Y en mayo, antes de concluir en Chicago, se presentará en Belmont Park, Newark y Reading.

La gira surge a raíz de DINASTÍA , álbum que debutó en el número 1 de listas como Top Latin Albums y Regional Mexican Albums de Billboard, llegó al Top 10 del Billboard Global 200 y encabezó la lista Global Albums de Spotify.

"El éxito del álbum consolida aún más el papel de Peso Pluma a la vanguardia del movimiento musical latino global. Extendiendo su influencia más allá de la música, Peso Pluma continúa impactando en la moda, el entretenimiento en vivo y la cultura", sostuvo el boletín.

Además, el intérprete realizó en 2025 su primera gira europea, La Doble P World Tour , que posó por 12 ciudades tras abrir el 12 de junio en Madrid y cerrar el 22 de julio en Londres.

Originario de Guadalajara, México, Peso Pluma tiene más de 42 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de haber sido el primer artista mexicano en encabezar la lista Daily Top Artists México de esa plataforma.

Su álbum Génesis rompió récords de reproducción y le valió su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2024 , y en junio de ese mismo año lanzó su segundo disco, Éxodo, que también estuvo nominado al Grammy y con el que realizó una gira de más de 35 conciertos por Estados Unidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL